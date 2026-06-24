जेब में सुसाइड नोट लेकर परीक्षा देने पहुंचा युवक, मैहर में एग्जाम हॉल में बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में मौत

सुसाइड नोट में लिखा है- 'मैं विपिन मिश्रा अपनी जिंदगी को समाप्त करने जा रहा हूं। मैं निर्दोष हूं और मुझे गांव के लोग जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरे साथ मारपीट भी की है। शारदा प्रसाद मिश्रा, शिवशंकर मिश्रा, शुभम तिवारी और ऋषभ मिश्रा ये चार लोग मेरे गांव के हैं, जो मेरी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं मृतक के परिजनों ने भी आरोप लगाते हुए बताया है कि- दो दिन पहले गांव के कुछ लोग देर रात विपिन को घर से अपने साथ ले गए थे और उसके साथ मारपीट की थी। परिवार का कहना है कि एक महिला से जुड़े विवाद को लेकर कुछ लोग लगातार उसे परेशान कर रहे थे और जान से मारने की धमकियां भी दे रहे थे। परिजनों के अनुसार मोबाइल फोन पर भी उसे धमकी भरे संदेश मिल रहे थे, जिससे वह मानसिक तनाव में था।