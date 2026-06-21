थाली में रखा मिला खाना, टूटे मिले मोबाइल, ग्वालियर में कमरे में मिले पति-पत्नी के शव

पुलिस ने विनोद और लक्ष्मी दोनों के शवों को फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। पुलिस को कमरे में विनोद और लक्ष्मी दोनों के मोबाइल टूटे हुए मिले हैं, कमरे का सामान भी बिखरा हुआ था। कमरे में खाने की एक थाली भी परोसी हुई मिली है, जिसमें से एक भी निवाला नहीं खाया गया है। आशंका जताई जा रही है कि पति-पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और फिर पति-पत्नी ने आत्महत्या की है। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है जिसके कारण आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है।