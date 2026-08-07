मप्र में 5 साल में पावरलूम 5,047 के पार, लेकिन हाथ के बुनकर हाशिए पर

ग्वालियर. 7 अगस्त यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस…यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के उस ताने-बाने को नमन करने का दिन है, जिसे चंदेरी, महेश्वर और बुरहानपुर के बुनकर अपने हाथों के जादू से गढ़ते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज जब आधुनिकता की दौड़ में पावरलूम सरपट दौड़ रहे हैं, तब क्या हमारी इस पारंपरिक कला और हथकरघा बुनकरों की सुध लेने वाला कोई है? मध्यप्रदेश सरकार के एमएसएमई विभाग (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग) के ताजा आंकड़े बताते हैं कि वस्त्र उद्योग को गति देने के लिए पावरलूमों को लगातार बूस्टर मिल रहा है है। यही वजह है कि 2025-26 में प्रदेश में पावरलूम की संख्या 5,047 के पार जा चुकी है। पिछले पांच वर्षों में पावरलूम की यह सर्वाधिक संख्या है। लेकिन इस चमक के बीच एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है-क्या राज्य की सांस्कृतिक पहचान सहेजने वाले पारंपरिक हथकरघा बुनकरों को भी तकनीकी, विपणन, ई-कॉमर्स की वैसी ही उड़ान मिलेगी?