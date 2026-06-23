सतना डाइट में उपस्थिति पंजी गायब करने वालों पर लटकी FIR की तलवार

लोक सेवकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य शासन से अनुमति अनिवार्य थी। जिस पर डाइट प्राचार्य सच्चिदानंद पांडेय ने राज्य शिक्षा केन्द्र को इस संबंध में संबंधित अभिलेखों के साथ पत्र लिखा। जिस पर राज्य शिक्षा केन्द्र के अपर संचालक डॉ अरुण सिंह ने संबंधितों पर एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति दे दी है। कहा है कि प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति पंजी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अत: संबंधितों पर नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जाए। जिस पर डाइट प्राचार्य ने जिला पंचायत सीईओ को इससे अवगत कराते हुए मार्गदर्शन मांगा। जहां से एफआईआर के पहले संबंधितों को नोटिस देने के निर्देश दिए गए। इसके अनुक्रम में तीनों लोक सेवकों को नोटिस जारी किया गया। जिस पर संजीव द्विवेदी और रफीका सिद्दीकी ने नोटिस लेने से इंकार कर दिया और ये दोनों सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आरपी पांडेय ने अपना जवाब दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि संजीव और रफीका द्वारा उन्हें उपस्थिति पंजी नहीं दी गई थी।