आदिवासियों पर दर्ज मारपीट और शराब कारोबार के 29 केस होंगे वापस

जिले में तैयार की गई संशोधित सूची में केवल सतना जिले के प्रकरण शामिल किए गए हैं। इससे पहले सतना और मैहर दोनों जिलों के मामलों का संकलन किया गया था, लेकिन जिला पुनर्गठन को लेकर बाद में मैहर के प्रकरण अलग कर दिए गए। अब सतना जिले संशोधित सूची संबंधित विभाग को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। दरअसल मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा में कहा था कि मध्यप्रदेश में जनजातीय समाज के विरुद्ध दर्ज कतिपय प्रकरणों की जांच कराई जाकर प्रकरण वापस लेने की कार्यवाही की जाएगी। इसी घोषणा को लेकर यह कवायद प्रारंभ की गई है।