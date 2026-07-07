Maihar : बर्थ डे पार्टी से लौट रहे 6 युवकों की एक्सयूवी ट्रक में जा घुसी, 5 की मौत, वाहन काटकर निकालने पड़े शव

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सभी युवक अमरपाटन जनपद उपाध्यक्ष मनोज पटेल का जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। हादसे में जान गंवाने वाले सभी युवक उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। थाना प्रभारी नादन पंचराज सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान विजय पटेल (30), शिवा पटेल (23), अंकुर पटेल (40), मृदुल पटेल (32) और हरीशंकर पटेल (25) के रूप में की है। इनमें चार युवक मैहर जिले के तनाजा गांव के निवासी थे, जबकि शिवा पटेल नरोरा गांव का रहने वाला था। हादसे में घायल युवक की पहचान ओम पटेल के रूप में हुई है।