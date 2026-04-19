पति ने मोबाइल तोड़ा तो पत्नी ने मारा थप्पड़ फिर बिस्तर पर मिला शव

बताया गया है कि आरोपी पति संदीप साहू पत्नी नंदिनी के चरित्र पर शक करता था और इसी के कारण दो दिन पहले संदीप और नंदिनी में विवाद हुआ था। तब संदीप ने गुस्से में आकर नंदिनी का मोबाइल तोड़ दिया था। नंदिनी ने मोबाइल तोड़ने के बारे में अपने मायके वालों को बताया था और मायके पक्ष ने घर आकर संदीप को समझाया भी था। लेकिन समझाईश के बाद भी 18 अप्रैल की रात संदीप और नंदनी में एक बार फिर विवाद हुआ और इसी दौरान नंदनी घर छोड़कर जाने लगी तो संदीप ने उसे रोकने की कोशिश की और हाथापाई हो गई। हाथापाई में नंदनी ने पति संदीप को थप्पड़ मार दिया था जिसके बाद संदीप ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना के समय घर में देवर और देवरानी भी मौजूद थे।