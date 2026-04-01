शादी में मिले सिनेमैटोग्राफर ने तोड़ा परिवार, बर्बाद कर दी जिंदगी

पति को तलाक देने के बाद आरोपी मोक्ष महिला को अपने साथ गणेश कॉलोनी स्थित अपने घर ले गया और वहां अपने साथ लिव-इन में रखा। दोनों करीब एक साल से लिव-इन में रह रहे थे। पीड़िता ने बताया कि इस एक साल में मोक्ष ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वो हर बार जल्द शादी करने की बात कहता था। लेकिन अब मोक्ष का मन उससे भर गया है और उसने शादी से साफ इंकार कर उसे घर से निकाल दिया है। पीड़िता का कहना है कि मोक्ष ने उसे धोखा दिया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब न तो वो अपने पिछले पति के पास जा सकती है और न ही अपने मायके वालों के पास। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मोक्ष सिकरवार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।