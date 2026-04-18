एमपी में नगर पालिका का बाबू 40000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

लोकायुक्त ग्वालियर के निरीक्षक और दल प्रभारी बलराम सिंह ने बताया कि 16 अप्रैल को शिकायत दर्ज की गई थी और आज ट्रैप कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सबूत के तौर पर जो ऑडियो टेप आवेदक ने दिया था उसमें सीएमओ इशांक धाकड़ को पैसे देने की बात रिकॉर्ड है। फिलहाल भगवान लाल करोलिया को आरोपी बनाया गया है, जबकि ऑडियो की जांच और पुष्टि के बाद सीएमओ का नाम भी एफआईआर में जोड़ा जा सकता है। वहीं इस मामले पर सीएमओ इशांक धाकड़ का कहना है कि स्थापना बाबू भगवान लाल के खिलाफ रिश्वत मांगे जाने की शिकायतें उन्हें मिली थीं जिसके कारण उसे 16 अप्रैल को ही पद से हटाकर दूसरे बाबू को नियुक्त किया गया है। सीएमओ ने अपने ऊपर लगे रिश्वत मांगने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है।