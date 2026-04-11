शादी के दूसरे ही दिन दूल्हा-दुल्हन के साथ मां और भाभी की भी मौत

बताया गया है कि हादसे में बाल-बाल बची दूल्हे की बहन भूरिया शाक्य की आग लगुन होने वाली थी, लगुन की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और परिवार के सभी सदस्य दुल्हन सहित इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। हादसे में परिवार के चार सदस्यों को खोने के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और राजगढ़ गांव में मातम पसर गया है। थाना प्रभारी, सिरसौद मुकेश दुबोलिया ने बताया कि टोंगरा रोड पर पेट्रोल पंप के पास यह घटना हुई है। इसमें ट्रक ऑटो पर आकर पलट गया। हादसे में तीन महिलाओं व एक पुरूष की मौत हुई है। सभी एक ही परिवार के लोग है। हमने आरोपी वाहन चालक पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।