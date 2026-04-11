11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिवपुरी

शादी के दूसरे ही दिन दूल्हा-दुल्हन के साथ मां और भाभी की भी मौत

MP News: दुकान पर सामान लेने गई थी दुल्हन की बहन नहीं तो वो भी हो सकती थी हादसे का शिकार।

2 min read
Google source verification

शिवपुरी

image

Shailendra Sharma

Apr 11, 2026

shivpuri

newlywed couple mother bhabhi killed truck overturns auto road accident

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है यहां एक दर्दनाक हादसे में शादी के दूसरे ही दिन दूल्हा-दुल्हन की मौत हो गई। दूल्हे की मां व भाभी की भी हादसे में मौत हुई है जिसके कारण पूरा परिवार बिखर गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना टोंगरा रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास की है जहां सड़क किनारे खड़े ऑटो पर मुर्गी दाने से भरा ट्रक पलट गया।

देखें वीडियो-

एक दिन पहले हुई थी शादी

तेंदुआ थाना क्षेत्र के राजगढ़ गांव के रहने वाले 25 वर्षीय वीरेन्द्र शाक्य की एक दिन पहले शुक्रवार को शिवपुरी की संजय कॉलोनी निवासी राजेश्वरी शाक्य के साथ मंदिर में परिवार की मौजूदगी में शादी हुई थी। शादी के दूसरे दिन दूल्हा वीरेन्द्र शाक्य अपनी दुल्हन राजेश्वरी को मां अन्वेश शाक्य, भाभी राजो शाक्य व बहन भूरिया शाक्य के ऑटो से राजगढ़ गांव ला रहा था।

ऑटो पर पलटा मुर्गी दाने से भरा ट्रक

ऑटो जब टोंगरा रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तभी दूल्हे वीरेन्द्र शाक्य की बहन ने ऑटो रुकवाया और कोई सामान लेने के लिए रोड किनारे स्थित दुकान पर चली गई। दूल्हा वीरेन्द्र दुल्हन राजेश्वरी, मां और भाभी व ऑटो ड्राइवर ऑटो में ही बैठे हुए थे तभी मुर्गी दाने से भरा एक ट्रक ऑटो के बिलकुल नजदीक से पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ रहा था। मुड़ते वक्त ट्रक अनियंत्रित होकर ऑटो पर पलट गया। ऑटो पर ट्रक के पलटते ही चीख पुकार मच गई और लोग मदद के लिए दौड़े।

दूल्हा-दुल्हन के साथ मां-भाभी की मौत

ट्रक पलटने से ऑटो पूरी तरह से उसकी चपेट में आ गया। हादसे में दूल्हे वीरेन्द्र शाक्य, दुल्हन राजेश्वरी शाक्य, दूल्हे की मां अन्वेश शाक्य और भाभी राजो शाक्य की मौत हो गई है जबकि ऑटो ड्राइवर व दुल्हन की बहन भूरिया शाक्य की जान बच गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद मुर्गी दाने की बोरियां हटाकर उनके नीचे दबे लोगों को अस्पताल पहुंचाया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया।

आज होने वाला था दूल्हे की बहन का लगन

बताया गया है कि हादसे में बाल-बाल बची दूल्हे की बहन भूरिया शाक्य की आग लगुन होने वाली थी, लगुन की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और परिवार के सभी सदस्य दुल्हन सहित इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। हादसे में परिवार के चार सदस्यों को खोने के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और राजगढ़ गांव में मातम पसर गया है। थाना प्रभारी, सिरसौद मुकेश दुबोलिया ने बताया कि टोंगरा रोड पर पेट्रोल पंप के पास यह घटना हुई है। इसमें ट्रक ऑटो पर आकर पलट गया। हादसे में तीन महिलाओं व एक पुरूष की मौत हुई है। सभी एक ही परिवार के लोग है। हमने आरोपी वाहन चालक पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

एमपी में बारातियों को पिकअप ने रौंदा, दूल्हे समेत 25 बाराती घायल, 1 महिला की मौत
खरगोन
khargone

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Apr 2026 04:52 pm

Published on:

11 Apr 2026 04:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / शादी के दूसरे ही दिन दूल्हा-दुल्हन के साथ मां और भाभी की भी मौत

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में कमरे में घुसकर महिला ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर से छेड़छाड़, बेल्टों से पीटा

SHIVPURI
शिवपुरी

नगर पालिका अध्यक्ष की अफसर को धमकी, ‘मुझसे पूछे बिना नहीं होगा 1 रुपए का भुगतान, सीएमओ चोर है’

MP News
शिवपुरी

एमपी में पत्नी ने ज्वेलरी शॉप से 'चुराए' सोने के टॉप्स, थाने लेकर पहुंचा पति

shivpuri
शिवपुरी

एमपी में भीषण हादसे में जिंदा जले लोग, दो की दर्दनाक मौत, 11 केवी लाइन की चपेट में आया ट्रैक्टर

Two Burnt Alive in Horrific Accident in Shivpuri in MP
शिवपुरी

एमपी में पड़ोसी ने पति के एक्सीडेंट का झूठ बोला, होटल में ले जाकर पत्नी की लूटी आबरू

Raman Boolchandani of Bhopal's Ashiana Builders Entangled in Rape Case
शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.