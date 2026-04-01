MP News: तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर सूखे कुएं में गिरी बोलेरो

शिवपुरी के फिजिकल निवासी सचिन पुत्र सतीश बाथम, वंदना आदिवासी व केशव यादव किसी काम से अशोकनगर एक बोलेरो वाहन में सवार होकर गए थे। तीनों लोग काम खत्म कर रविवार देर शाम अशोकनगर से वापस शिवपुरी के लिए बोलेरो से निकले थे। रास्ते में जैसे ही यह लोग अशोकनगर के नई सराय थाना क्षेत्र के अखाई घाट के पास पहुंचे तो वाहन अनियंत्रित हो गया और अनियंत्रित होकर रोड किनारे बने एक सूखे कुएं में जा गिरा। हादसे में वाहन में सवार तीनों लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वाहन कुएं में गिरने के बाद गाड़ी में सवार सचिन ने खुद डायल 112 को कॉल किया। सूचना मिलते ही थाना बदरवास से डायल 112 के सैनिक अंकेश रघुवंशी व पायलट नवल भिलाला मौके पर पहुंचे और फिर आसपास के लोगों के साथ रस्सी से रेस्क्यू कर तीनों लोगों को कुएं में से बाहर निकाला और बदरवास अस्पताल लेकर आए।