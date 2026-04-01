19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिवपुरी

MP News: तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर सूखे कुएं में गिरी बोलेरो

MP News: बोलेरो में सवार थे तीन लोग, राहत की बात तीनों को आईं मामूली चोटें, पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर लोगों को कुएं से बाहर निकाला।

2 min read
Google source verification

शिवपुरी

image

Shailendra Sharma

Apr 19, 2026

shivpuri

bolero falls into well accident rescue

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने सूखे कुएं में जा गिरी। बोलेरो में तीन लोग सवार थे राहत की बात ये है कि तीनों को मामूली चोटें आईं हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कुएं में गिरे बोलेरो सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। बोलेरो सवार सभी लोग अशोकनगर से शिवपुरी लौट रहे थे।

सूखे कुएं में गिरी बोलेरो

शिवपुरी जिले व अशोकनगर की सीमा व बदरवास के पास मौजूद अखाई घाट के पास रविवार देर शाम 7 बजे एक बोलेरो वाहन सूखे कुएं में जा गिरा। घटना की सूचना पर डायल 112 मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों के साथ रेस्क्यू कर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि वाहन में सवार 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिनको प्राथमिक इलाज के लिए बदरवास अस्पताल लाया गया है। वाहन अभी भी कुएं में ही पड़ा हुआ है। यह सभी लोग अशोकनगर से शिवपुरी आ रहे थे, तब यह हादसा हुआ।

अशोकनगर से लौटते वक्त हादसा

शिवपुरी के फिजिकल निवासी सचिन पुत्र सतीश बाथम, वंदना आदिवासी व केशव यादव किसी काम से अशोकनगर एक बोलेरो वाहन में सवार होकर गए थे। तीनों लोग काम खत्म कर रविवार देर शाम अशोकनगर से वापस शिवपुरी के लिए बोलेरो से निकले थे। रास्ते में जैसे ही यह लोग अशोकनगर के नई सराय थाना क्षेत्र के अखाई घाट के पास पहुंचे तो वाहन अनियंत्रित हो गया और अनियंत्रित होकर रोड किनारे बने एक सूखे कुएं में जा गिरा। हादसे में वाहन में सवार तीनों लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वाहन कुएं में गिरने के बाद गाड़ी में सवार सचिन ने खुद डायल 112 को कॉल किया। सूचना मिलते ही थाना बदरवास से डायल 112 के सैनिक अंकेश रघुवंशी व पायलट नवल भिलाला मौके पर पहुंचे और फिर आसपास के लोगों के साथ रस्सी से रेस्क्यू कर तीनों लोगों को कुएं में से बाहर निकाला और बदरवास अस्पताल लेकर आए।

बोलेरो सवार 3 लोगों को आईं मामूली चोटें

बदरवास अस्पताल में तीनों लोगों को प्राथमिक इलाज दिया गया और क्योंकि चोटें मामूली थीं और लोगों की हालत ठीक थी इसलिए उन्हें कुछ ही देर में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। प्राथमिक इलाज के बाद तीनों लोग सचिन बाथम, वंदना आदिवासी और केशव यादव अस्पताल से शिवपुरी के लिए किसी दूसरे वाहन से रवाना हो गए हैं। बोलेरो गाड़ी फिलहाल कुएं में ही गिरी हुई है जिसे निकलवाने की व्यवस्था बाद में की जाएगी।

ये भी पढ़ें

एमपी में पूर्व जनपद उपाध्यक्ष का युवती के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल
रीवा
rewa

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Apr 2026 08:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / MP News: तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर सूखे कुएं में गिरी बोलेरो

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

थार से पांच लोगों को टक्कर मारने वाला भाजपा विधायक का बेटा थाने में तलब

shivpuri
शिवपुरी

पति ने मोबाइल तोड़ा तो पत्नी ने मारा थप्पड़ फिर बिस्तर पर मिला शव

shivpuri
शिवपुरी

एमपी में नगर पालिका का बाबू 40000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

shivpuri
शिवपुरी

एमपी में विधायक पुत्र ने फिर दिखाई रंगदारी, पुलिस ने जब्त कर ली गाड़ी

विधायक प्रीतम लोधी के पुत्र दिनेश लोधी की गाड़ी जब्त
शिवपुरी

MP में MLA के बेटे की थार का कहर! 5 लोगों को मारी टक्कर, बोला- ‘हटे क्यों नहीं?’

mp news MLA Pritam Lodhi Son Hits people with his car on road 5 Injured
शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.