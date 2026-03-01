सीट बेल्ट ने बचाई पति-पत्नी और बच्चों की जिंदगी, तेज रफ्तार में पलटी कार

mp news: कार चला रहे चालक के लिए ही नहीं बल्कि कार में सवार सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट बांधना कितना जरूरी है इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है। घटना मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले की है जहां इंदौर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। कयडावद हनुमान मंदिर के पास तेज रफ्तार कार का टायर अचानक फट गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। लेकिन राहत की बात ये रही कि कार में सवार दंपती व उनके दोनों छोटे बच्चे सीट बेल्ट बांधे हुए थे जिससे किसी को भी खरोंच तक नहीं आई है।