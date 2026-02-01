ऑयल चुराने वाला महाराष्ट्र का गिरोह सक्रिय

शुक्रवार रात महाराष्ट्र के गिरोह ने बडग़ांव गुर्जर में जितेंद्र करोड़ी के खेत में लगी विधायक निधि की 100 केवी की डीपी को आरी से काटकर 100 लीटर ऑयल निकाल लिया। इसी दौरान खेत मालिक और अन्य ग्रामीण वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर आरोपी भाग निकले और गेहूं की फसल में जा छुपे। ग्रामीणों ने खोजकर दो आरोपियों को पकड़ा और जमकर पिटाई करते हुए पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आरोपी प्रकाश पिता लाल सिंह तथा संतोष पिता शंकर निवासी चिकली बुढाना महाराष्ट्र को हिरासत में लिया। पुलिस ने विविकं एई ग्रामीण हंसराज पटेल की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों का दो दिन का रिमांड लिया है।