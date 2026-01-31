खंडवा में बनेगा 100 करोड़ से प्रदेश का पहला आदिवासी लोक

मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के साथ अब लोक संस्कृति को बढ़ावा देेने के उद्ददेश्य से आदिवासी लोक की कल्पना की गई है। अब तक महाकाल लोक (उज्जैन), सलकनपुर देवी लोक (सीहोर), संत रविदास लोक (सागर), व्यंकटेश लोक (सतना), भादवा माता लोक (नीमच), नवग्रह लोक (खरगोन), महाराणा प्रताप लोक (भोपाल) और अहिल्या लोक (इंदौर) सहित कई परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। इनमें से कुछ का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि कई प्रस्तावित हैं।