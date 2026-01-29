मनमानी फीस वृद्धि : कॉलेज गेट पर छात्रों ने की तालाबंदी
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने सिविल लाइंस में एक निजी कॉलेज गेट में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। प्रबंधन पर मनमानी फीस वृद्धि का आरोप लगाते हुए परिसर में प्रदर्शन किया। सूचना पर मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर ने ज्ञापन लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
अभाविप के पदाधिकारी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया। कॉलेज प्रशासन पर मनमानी फीस वसूली, शिक्षा परिसर में निजी होटल को हटाए जाने समेत अन्य मांगों के नहीं माने जाने के खिलाफ विरोध किया। मांग की है कि महिला सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था, छात्राओं की बाथरूम में सफाई के लिए महिला कर्मी की व्यवस्था की जाए।
कॉलेज में ताला बंदी के दौरान नोकझोंक भी हुई। नारे बाजी कर 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच कमेटी गठित कर 5 दिन के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
जिला प्रशासन ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रबंधक की ओर से अपर कलेक्टर केआरबडोले को आवेदन देकर कहा है कि 29 जनवरी को किशोर कुमार सभागृह में वार्षिक उत्सव युवाम-4 का आयोजन किया जा रहा है।
