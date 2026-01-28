28 जनवरी 2026,

बुधवार

खंडवा

नगरीय प्रशासन : भोपाल में अटकी 228 करोड़ के सीवेज लाइन की डिजाइन

शहर में सीवेज लाइन का निर्माण कागजों में उलझा है। निगम ने टेंडर के बाद फाइनल डिजाइन एप्रूव्ड के लिए भोपाल भेजा है। एक माह बीतने के बाद भी डिजाइन पर मुहर नहीं लगी। अब तक डिजाइन दो बार निरस्त हो चुकी है। टेंडर के 6 माह बाद भी 227 करोड़ की योजना का निर्माण चालू नहीं हो सका। एक साल से कागजों में लटकी हुई है।

खंडवा

image

Rajesh Patel

Jan 28, 2026

sewage line

नगर निगम के द्वारा सीवेज लाइन बिछाने से पहले अमृत-2 को लाइन को व्यवस्थित करते कर्मचारी

शहर में सीवेज लाइन का निर्माण कागजों में उलझा है। निगम ने टेंडर के बाद फाइनल डिजाइन एप्रूव्ड के लिए भोपाल भेजा है। एक माह बीतने के बाद भी डिजाइन पर मुहर नहीं लगी। अब तक डिजाइन दो बार निरस्त हो चुकी है। टेंडर के 6 माह बाद भी 227 करोड़ की योजना का निर्माण चालू नहीं हो सका। एक साल से कागजों में लटकी हुई है।

एप्रूव्ड के बाद निर्माण प्रक्रिया शुरु होगी

नगरीय प्रशासन ने दस दिन पहले भोपाल में सीवेज लाइन की समीक्षा की। सीवेज को 25 जनवरी तक डिजाइन फाइनल करने के निर्देश दिए हैं। डेडलाइन बीतने के बाद भी डिजाइन एप्रूव्ड नहीं हो सकी है। इससे सीवेज लाइन का निर्माण कार्य शुरु नहीं हो सका है। उपयंत्री मनीष झीलें ने बताया कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी ने फाइनल डिजाइन का संशोधित प्रस्ताव भोपाल भेजा गया है। एप्रूव्ड के बाद निर्माण में आगे की प्रक्रिया शुरु होगी।

संशोधित डिजाइन : 302 किमी लंबी होगी लाइन

फाइनल सर्वे में संशोधित डिजाइन में सीवेज की लंबाई 252 किमी से बढ़कर 302 किमी हुई है। इसमें आनंद नगर, इंदौर रोड, दादी मंदरि, जसवाड़ी रोड के क्षेत्र में लंबाई बढ़ी है। 50 किमी लंबाई बढ़ी है। इससे निगम को 50 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

दो एसटीपी, पांच पंप के होंगे निर्माण

पानी एसटीपी तक पहुंचाने 5 पंपों का निर्माण होंगे। 24 और 12 एमएलडी की दो एसटीपी बनेंगे।

वर्जन...-राधेश्याम उपाध्याय, कार्य पालन यंत्री, निगम...संशोधित डिजाइन एप्रूव्ड के लिए भोपाल प्रस्ताव भेजा गया है। एप्रूवल मिलते ही निर्माण कार्य शुरु होगा।

Published on:

28 Jan 2026 11:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / नगरीय प्रशासन : भोपाल में अटकी 228 करोड़ के सीवेज लाइन की डिजाइन

