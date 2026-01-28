नगरीय प्रशासन : भोपाल में अटकी 228 करोड़ के सीवेज लाइन की डिजाइन

नगरीय प्रशासन ने दस दिन पहले भोपाल में सीवेज लाइन की समीक्षा की। सीवेज को 25 जनवरी तक डिजाइन फाइनल करने के निर्देश दिए हैं। डेडलाइन बीतने के बाद भी डिजाइन एप्रूव्ड नहीं हो सकी है। इससे सीवेज लाइन का निर्माण कार्य शुरु नहीं हो सका है। उपयंत्री मनीष झीलें ने बताया कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी ने फाइनल डिजाइन का संशोधित प्रस्ताव भोपाल भेजा गया है। एप्रूव्ड के बाद निर्माण में आगे की प्रक्रिया शुरु होगी।