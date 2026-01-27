एमपी में ट्रैक पर बाइक अड़ाकर युवक ने रोक दी ट्रेन

mp news: मध्यप्रदेश के खंडवा में मंगलवार को एक अजीब वाक्या सामने आया। यहां एक युवक ने बाइक रेलवे ट्रैक पर अड़ाकर ट्रेन को रोक दिया और फिर ट्रेन के सामने ही हंगामा करता रहा। युवक की हरकत के कारण ट्रेन करीब 10 मिनट पर मौके पर खड़ी रही और लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने युवक को समझाने की भी कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। ट्रेन रोके जाने की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी आरपीएफ के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर ट्रेन रोकने वाले युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक शराब के नशे में था और गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।