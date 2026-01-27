27 जनवरी 2026,

खंडवा

एमपी में ट्रैक पर बाइक अड़ाकर युवक ने रोक दी ट्रेन

mp news: करीब 10 मिनट तक रुकी रही ट्रेन, मौके पर पहुंचकर आरपीएफ ने युवक को किया गिरफ्तार।

खंडवा

image

Shailendra Sharma

Jan 27, 2026

khandwa

AI-generated image

mp news: मध्यप्रदेश के खंडवा में मंगलवार को एक अजीब वाक्या सामने आया। यहां एक युवक ने बाइक रेलवे ट्रैक पर अड़ाकर ट्रेन को रोक दिया और फिर ट्रेन के सामने ही हंगामा करता रहा। युवक की हरकत के कारण ट्रेन करीब 10 मिनट पर मौके पर खड़ी रही और लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने युवक को समझाने की भी कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। ट्रेन रोके जाने की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी आरपीएफ के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर ट्रेन रोकने वाले युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक शराब के नशे में था और गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।

बाइक अड़ाकर रोक दी ट्रेन

मंगलवार सुबह करीब 9.15 बजे खंडवा से इंदौर के लिए चलने वाली मेमू ट्रेन जब लाल चौकी रेलवे फाटक पर पहुंचने वाली थी तभी शराब के नशे में धुत एक युवक बाइक लेकर रेलवे ट्रैक पर खड़ा हो गया। उसने अपनी बाइक रेलवे ट्रैक पर अड़ा दी। क्योंकि ट्रेन की रफ्तार कम थी इसलिए लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए वक्त रहते ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन के रूकते ही युवक ट्रेन के सामने पटरी पर खड़ा होकर हंगामा करने लगा जिसके लोगों की भीड़ जमा हो गई।

आरपीएफ ने युवक को गिरफ्तार किया

युवक को रेलवे ट्रैक पर खड़ा देख रेलवे फाटक के गेटमैन ने उसे ट्रैक से हटाने की कोशिश भी की लेकिन वो नहीं माना और गेटमैन के साथ गाली गलौच करने लगा। रेलवे फाटक के पास ट्रेन रुकने की सूचना गेटमैन ने स्टेशन पर दी जिसके बाद आरपीएफ मौके पर पहुंची हंगामा करने वाले आरोपी को पकड़ा। आरोपी की पहचान 29 वर्षीय शुभम कल्याणी, पुत्र पवन कुमार के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 145 बी के तहत कार्रवाई की गई है, उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 08:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / एमपी में ट्रैक पर बाइक अड़ाकर युवक ने रोक दी ट्रेन

Patrika Site Logo

