एमपी में चलती स्पेशल ट्रेन से तीन डिब्बे हुए अलग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

Seoni Betul Special Passenger Train coaches separated
mp news: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में उस वक्त बड़ा रेल हादसा टल गया जब सिवनी-बैतूल स्पेशल ट्रेन के तीन डिब्बे चलती ट्रेन से अचानक अलग हो गए। तेज धमाके की आवाज के साथ जैसे ही तीन डिब्बे ट्रेन से अलग हुए तो डिब्बों में सवार यात्रियों को झटका लगा और हड़कंप गया। चलती ट्रेन से डिब्बे अलग होने की सूचना मिलते ही तुरंत रेलवे के अधिकारी स्टाफ सहित मौके पर पहुंचे और सुधार कार्य कर अलग हुए डिब्बों को फिर से ट्रेन से जोड़ा और फिर ट्रेन को मौके से आगे के सफर पर रवाना किया गया।
छिंदवाड़ा जंक्शन से होकर गुजरने वाली सिवनी-बैतूल स्पेशल पैसेंजर ट्रेन सोमवार सुबह एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर सुबह छिंदवाड़ा स्टेशन पहुंची और वहां से करीब 8 बजे बैतूल के लिए रवाना हुई। स्टेशन से रवाना होने के कुछ दूर बाद ही चार फाटक के पास जैसे ही ट्रेन रफ्तार पकड़ रही थी तभी तेज धमाके की आवाज के साथ चलती ट्रेन से तीन यात्री डिब्बे टूटकर अलग हो गए। डिब्बे अलग होते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और हड़कंप मच गया।
चलती ट्रेन से तीन डिब्बे अलग होने की सूचना मिलते ही तुरंत छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से रेलवे के अधिकारी स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और सुधार कार्य शुरू कराया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद अलग हुए डिब्बों को दोबारा ट्रेन से जोड़ा गया और फिर उसके बाद ट्रेन बैतूल के लिए रवाना हुई। ट्रेन में सवार यात्रियों के मुताबिक तेज धमाके की आवाज आई और एक झटका लगा जिससे अफरा-तफरी मच गई। लोग बोगियों से नीचे उतरकर ट्रेक के पास खड़े हो गए। यात्रियों ने बताया कि ये तो अच्छा रहा कि ट्रेन की रफ्तार कम थी अगर रफ्तार तेज होती तो बड़ा हादसा हो सकता था।
