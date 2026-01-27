एमपी में चलती स्पेशल ट्रेन से तीन डिब्बे हुए अलग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

चलती ट्रेन से तीन डिब्बे अलग होने की सूचना मिलते ही तुरंत छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से रेलवे के अधिकारी स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और सुधार कार्य शुरू कराया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद अलग हुए डिब्बों को दोबारा ट्रेन से जोड़ा गया और फिर उसके बाद ट्रेन बैतूल के लिए रवाना हुई। ट्रेन में सवार यात्रियों के मुताबिक तेज धमाके की आवाज आई और एक झटका लगा जिससे अफरा-तफरी मच गई। लोग बोगियों से नीचे उतरकर ट्रेक के पास खड़े हो गए। यात्रियों ने बताया कि ये तो अच्छा रहा कि ट्रेन की रफ्तार कम थी अगर रफ्तार तेज होती तो बड़ा हादसा हो सकता था।