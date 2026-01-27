27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

एमपी में चलती स्पेशल ट्रेन से तीन डिब्बे हुए अलग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

mp news: स्टेशन से रवाना होने के कुछ देर बाद ही तेज धमाके की आवाज आई और चलती ट्रेन से अलग हो गए तीन डिब्बे।

2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Shailendra Sharma

Jan 27, 2026

chhindwara

Seoni Betul Special Passenger Train coaches separated

mp news: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में उस वक्त बड़ा रेल हादसा टल गया जब सिवनी-बैतूल स्पेशल ट्रेन के तीन डिब्बे चलती ट्रेन से अचानक अलग हो गए। तेज धमाके की आवाज के साथ जैसे ही तीन डिब्बे ट्रेन से अलग हुए तो डिब्बों में सवार यात्रियों को झटका लगा और हड़कंप गया। चलती ट्रेन से डिब्बे अलग होने की सूचना मिलते ही तुरंत रेलवे के अधिकारी स्टाफ सहित मौके पर पहुंचे और सुधार कार्य कर अलग हुए डिब्बों को फिर से ट्रेन से जोड़ा और फिर ट्रेन को मौके से आगे के सफर पर रवाना किया गया।

ट्रेन हादसा टला

छिंदवाड़ा जंक्शन से होकर गुजरने वाली सिवनी-बैतूल स्पेशल पैसेंजर ट्रेन सोमवार सुबह एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर सुबह छिंदवाड़ा स्टेशन पहुंची और वहां से करीब 8 बजे बैतूल के लिए रवाना हुई। स्टेशन से रवाना होने के कुछ दूर बाद ही चार फाटक के पास जैसे ही ट्रेन रफ्तार पकड़ रही थी तभी तेज धमाके की आवाज के साथ चलती ट्रेन से तीन यात्री डिब्बे टूटकर अलग हो गए। डिब्बे अलग होते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और हड़कंप मच गया।

आधे घंटे तक खड़ी रही ट्रेन

चलती ट्रेन से तीन डिब्बे अलग होने की सूचना मिलते ही तुरंत छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से रेलवे के अधिकारी स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और सुधार कार्य शुरू कराया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद अलग हुए डिब्बों को दोबारा ट्रेन से जोड़ा गया और फिर उसके बाद ट्रेन बैतूल के लिए रवाना हुई। ट्रेन में सवार यात्रियों के मुताबिक तेज धमाके की आवाज आई और एक झटका लगा जिससे अफरा-तफरी मच गई। लोग बोगियों से नीचे उतरकर ट्रेक के पास खड़े हो गए। यात्रियों ने बताया कि ये तो अच्छा रहा कि ट्रेन की रफ्तार कम थी अगर रफ्तार तेज होती तो बड़ा हादसा हो सकता था।

ये भी पढ़ें

प्रेमी की बांहों में थी मां, बेटे ने बना लिया आपत्तिजनक वीडियो और फिर…
मंदसौर
mandsaur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 06:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / एमपी में चलती स्पेशल ट्रेन से तीन डिब्बे हुए अलग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP के मंत्री ने लगाई भाजपा नेताओं की क्लास! बोले- ‘ये कार्यक्रम बच्चों के लिए…’

chhindwara news
छिंदवाड़ा

एमपी में गोमांस की तस्करी करते मां-बेटी पकड़ाई, 33 किलो गोमांस जब्त

pandhurna
छिंदवाड़ा

स्लीपर बसों में करना होगा नियमों का पालन, होगी जिले में संचालित बसों की जांच

छिंदवाड़ा

पांढुर्ना जिला और एसआइआर के पेंच से घट गई मतदाताओं की संख्या

Rajasthan Panchayat Election
छिंदवाड़ा

वेटलैंड्स और प्रवासी पक्षियों पर बनाई जगमग जलमग्न फिल्म

Keoladeo Ghana National Park Many rare birds are missing amidst colorful birds chirping experts worried
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.