चेकिंग के दौरान वाहन चालक ने ASI को उड़ाया, सिर में आई गंभीर चोट

MP News: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग चलाई जा रही थी। इस दौरान एक एएसआई ने बाइक चालक को टक्कर मार दी। हादसे में एएसआई के सिर में चोट आई है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही बाइक चालक को हिरासत में ले लिया गया है।