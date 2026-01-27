नर्मदा जलापूर्ति : 12 साल में ही अनुबंध खत्म, अप्रेल से सीएमआर करेगा संचालन

निगम की 11 सदस्यीय टीम ने नर्मदा जल प्रदाय का ढांचा का पंचनामा तैयार किया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर को कैमरे में कैद किया है। सर्किट हाउस परिसर में टीम ने जल प्रदाय की व्यवस्थाओं को देखा और पंचनामा तैयार किया। पूरे ढांचा का वीडियो ग्राफी व फोटो ग्राफी कराई गई। चारखेड़ा में टीम को नौ पंप में से चार चालू मिले। मौजूद कर्मचारियों के साथ पंचनामा तैयार किया।