डिप्टी कमिश्नर ने कहा, चालान भरो…कारोबारी बोला…भाजपा महामंत्री से बात कराउं… जुर्माना नहीं भरेंगे

संयुक्त अतिक्रमण दल टाउन हाल रोड पर गजेंद्र बजाज की दुकान पर पहुंचा। उपायुक्त एसआर सिटोले ने बजाज को मार्ग से सामग्री हटाने की समझाइश दी। कारोबारी गजेंद्र बजाज ने फोन लगाकर उपायुक्त से कहा, धर्मेंद्र बजाज ( भाजपा के जिला महामंत्री ) से बात कराऊं। चालान नहीं करो, कुछ देर से सामग्री हटा लूंगा, उपायुक्त ने सहयोग करने की समझाइश दी। बावजूद सामग्री नहीं हटाई। कारोबारी ने चालान भरने से इंकार कर दिया। निगम की टीम ने पटरी पर सामग्री से भरी पांच बोरियां को जब्त कर लिया।