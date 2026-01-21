एमपी में सड़क हादसे में भाजपा नेता की मौत, शोक की लहर

खंडवा अस्पताल में भाजपा नेता रामनारायण राठौर की गंभीर हालत को देखते हुए इंदौर रेफर किया गया था। दो दिन तक इंदौर के अस्पताल में इलाज चलने के बाद बुधवार को रामनारायण का निधन हो गया। रामनारायण के निधन की खबर जैसे ही उनके गृहग्राम धनगांव पहुंची तो गांव में मातम पसर गया। हादसे में 55 वर्षीय रामनारायण राठौर के सिर में गहरी चोट लगी थी। रामनारायण राठौर आंगनवाड़ी में मध्यान्ह भोजन सप्लाई का कार्य भी करते थे। उनकी पत्नी आंगनवाड़ी में सहायिका के पद पर कार्यरत हैं। परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है।