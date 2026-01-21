एमपी में सड़क हादसे में भाजपा नेता की मौत, शोक की लहर

bjp leader dies in road accident jcb hit (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश के खंडवा में सड़क हादसे में घायल भाजपा नेता की इलाज के दौरान मौत हो गई। भाजपा नेता अपनी गाड़ी से घर वापस लौट रहे थे तभी उनकी गाड़ी को रिवर्स आ रही जेसीबी मशीन ने अपनी चपेट में ले लिया था। घटना सोमवार रात की थी, हादसे में गंभीर रूप से घायल भाजपा नेता को इलाज के लिए इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान बुधवार को उनकी मौत हो गई। भाजपा नेता की मौत की खबर से उनके गृहग्राम में शोक की लहर है।
सोमवार देर रात को भाजपा के पूर्व बूथ अध्यक्ष और विधायक प्रतिनिधि रहे नेता रामनारायण राठौर अपनी बाइक से जावर से अपने गांव धनगांव लौट रहे थे। तभी रोहिणी फाटे के पास सड़क किनारे एक फार्म हाउस पर काम करने के बाद रिवर्स होकर लौट रही जेसीबी ने बाइक से जा रहे रामनारायण राठौर को टक्कर मार दी थी। हादसे में रामनारायण राठौर गंभीर रूप से घायल हुए थे। हादसे के बाद तुरंत उन्हें खंडवा अस्पताल ले जाया गया था।
खंडवा अस्पताल में भाजपा नेता रामनारायण राठौर की गंभीर हालत को देखते हुए इंदौर रेफर किया गया था। दो दिन तक इंदौर के अस्पताल में इलाज चलने के बाद बुधवार को रामनारायण का निधन हो गया। रामनारायण के निधन की खबर जैसे ही उनके गृहग्राम धनगांव पहुंची तो गांव में मातम पसर गया। हादसे में 55 वर्षीय रामनारायण राठौर के सिर में गहरी चोट लगी थी। रामनारायण राठौर आंगनवाड़ी में मध्यान्ह भोजन सप्लाई का कार्य भी करते थे। उनकी पत्नी आंगनवाड़ी में सहायिका के पद पर कार्यरत हैं। परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है।
