26 जनवरी 2026,

सोमवार

खंडवा

गणतंत्र दिवस-2026 : भारतीय परंपरा, संस्कृति के बीच धूमधाम से मनाया गया राष्ट्रीय जश्न

गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय जश्न के रूप में मनाया गया। सरकारी गैर सरकारी और खेल मैदान में भारतीय परंपरा, संस्कृति और समृद्धता के बीच ध्वजारोहण हुआ।

खंडवा

image

Rajesh Patel

Jan 26, 2026

Republic Day-2026

गणतंत्र दिवस-2026 : भारतीय परंपरा, संस्कृति और समृद्धता के बीच ध्वजारोहण, धूमधाम से मनाया गया राष्ट्रीय जश्न

गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय जश्न के रूप में मनाया गया। सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में भारतीय परंपरा, संस्कृति और समृद्धता के बीच ध्वजारोहण हुआ।

मंत्री ने ली परेड की सलामी

जनजातीय मंत्री विजय शाह ने ध्वजा रोहण के साथ परेड की सलामी ली। इस दौरान कलेक्टर ऋषव गुप्ता, पुलिस अधीक्षक मनोज राय समेत अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

आकर्षण झांकियों से दिया संदेश

जनजातीय कार्य विभाग ने प्लेन के जरिए सपनों के उड़ान का संदेश देते हुए योजनाओं का चित्रण किया। स्कूल शिक्षा विभाग, कृषि, नगर निगम समेत अन्य विभागों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र जनजातीय कार्य विभाग का प्लेन रहा। इसकी खास बात यह रही कि यह झांकी वाट्एप कॉलिंग के जरिए अपने कला का प्रदर्शन कर रही थी। इसी तरह निगम स्वच्छता का संदेश तो कृषि विभाग फसलों के उत्पादन के साथ जैविक उत्पादन पर बल दिया।

देशभक्ति के तरानों से गूंज उठा खेल मैदान

खेल मैदान में जिला स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न स्कूल, कॉलेज के बच्चों द्यारा देशभक्ति कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देशभक्ति, देश और आदिवासियों की कला का संगम बना। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से खेल मैदान देशभक्ति के तरानों से गूंज उठा।

Updated on:

26 Jan 2026 12:47 pm

Published on:

26 Jan 2026 12:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / गणतंत्र दिवस-2026 : भारतीय परंपरा, संस्कृति के बीच धूमधाम से मनाया गया राष्ट्रीय जश्न

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

