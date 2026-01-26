गणतंत्र दिवस-2026 : भारतीय परंपरा, संस्कृति के बीच धूमधाम से मनाया गया राष्ट्रीय जश्न

जनजातीय कार्य विभाग ने प्लेन के जरिए सपनों के उड़ान का संदेश देते हुए योजनाओं का चित्रण किया। स्कूल शिक्षा विभाग, कृषि, नगर निगम समेत अन्य विभागों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र जनजातीय कार्य विभाग का प्लेन रहा। इसकी खास बात यह रही कि यह झांकी वाट्एप कॉलिंग के जरिए अपने कला का प्रदर्शन कर रही थी। इसी तरह निगम स्वच्छता का संदेश तो कृषि विभाग फसलों के उत्पादन के साथ जैविक उत्पादन पर बल दिया।