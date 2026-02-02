अवैध बारूद का सौदागर परियानी चढ़ा पुलिस के हत्थे, अब खुलेंगे राज

ऐसे जुड़े अवैध पटाखा फैक्ट्री के तार

मंगलवार को पुलिस ने पिकअप वाहन चालक अरबाज को गिरफ्तार किया था। अरबाज ने पूछताछ में आरोपी इमरान परियानी और नवीन यादव का नाम लिया था। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी नवीन यादव को भी खंडवा से धरदबोचा था, जिसे पांच दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। नवीन ने बताया था कि अवैध बारूद की सप्लाय का काम इंदौर के जीतू भाटी का है, वो उसके पास ही काम करता है। मामले में पुलिस ने जीतू भाटी को भी आरोपी बनाया है। जीतू भाटी की पीथमपुर में अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री बताई जा रही है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इमरान से भी पूछताछ में कई खुलासे हो सकते है।