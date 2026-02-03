जमीनी स्तर से होगी कांग्रेस की फिर से शुरुआत, पायलेट प्रोजेक्ट में खंडवा को किया शामिल

कार्यकर्ता सब एक है, नेताओं में नहीं बनती

नायडू ने समन्वय समिति की बैठक भी ली। इसके बाद एसआइआर कार्य में लगे बीएलए से चर्चा की। बीएलए ने बताया कि कार्यकर्ता सब एक है और मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन टिकट मांगने वाले नेताओं में खींचतान चलती है। नायडू ने बीएलए को उनके महत्व के बारे में भी बताया। बैठक में जिलाध्यक्ष उत्तमपाल सिंह, शहर अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी, पूर्व विधायक राजनारायण सिंह, सुनील सकरगाए, सलीम पटेल, सुनील आर्य, सदाशिव भवरिया, रियाज हुसैन, कुंदन मालवीय, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रचना तिवारी, शहर अध्यक्ष हेमलता पालीवाल, मोनिका मंडरे, रूपाली बारे सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।