बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, 2026 में हो सकता है विश्व युद्ध!

बाबा वेंगा
Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा ने 2026 को लेकर एक बार फिर दुनिया भर में चर्चा तेज़ हो गई है। बुल्गारिया की फेमस भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने भले ही 1996 में दुनिया से विदा ले चुकी हों, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आज भी लोगों को हैरान और परेशान करती हैं। बाबा वेंगा ने साल 2026 को युद्ध और विनाश का साल बताया था। दावा किया जा रहा है कि इसी साल तीसरे विश्व युद्ध (World War 3) की शुरुआत हो सकती है।
बाबा वेंगा का असली नाम वेंगेलिया पांडेवा गुश्तेरोवा था। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में कई बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी की थी, जैसे 9/11 आतंकी हमला, प्रिंसेस डायना की मौत, चेरनोबिल परमाणु हादसा, कोरोना महामारी (Covid-19) हालांकि, यह भी सच है कि उनकी ज्यादातर भविष्यवाणियां मौखिक थीं, जिनका कोई आधिकारिक लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, बाबा वेंगा ने संकेत दिया था कि विश्व युद्ध की शुरुआत पूर्वी इलाकों (East) से हो सकती है। इसमें संभावित टकरावों के रूप में चीन और ताइवान के बीच संघर्ष, रूस और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव, तथा अन्य क्षेत्रीय युद्धों को बताया जाता है, जो धीरे-धीरे वैश्विक रूप ले सकते हैं। यह युद्ध पहले यूरोप को प्रभावित करेगा और फिर पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है।
बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियाँ समय के साथ गलत साबित हो चुकी हैं। तीसरे विश्व युद्ध की कोई पक्की, विश्वसनीय या आधिकारिक पुष्टि कहीं से भी नहीं मिलती है।
