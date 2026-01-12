बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, 2026 में हो सकता है विश्व युद्ध!

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा ने 2026 को लेकर एक बार फिर दुनिया भर में चर्चा तेज़ हो गई है। बुल्गारिया की फेमस भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने भले ही 1996 में दुनिया से विदा ले चुकी हों, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आज भी लोगों को हैरान और परेशान करती हैं। बाबा वेंगा ने साल 2026 को युद्ध और विनाश का साल बताया था। दावा किया जा रहा है कि इसी साल तीसरे विश्व युद्ध (World War 3) की शुरुआत हो सकती है।