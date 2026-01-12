12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, 2026 में हो सकता है विश्व युद्ध!

Baba Vanga Prediction 2026: बाबा वेंगा ने 2026 को लेकर डरावनी भविष्यवाणी की है अगर ये भविष्यवाणी सच होती है तो दुनिया में भारी तबाही होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Jan 12, 2026

बाबा वेंगा

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा ने 2026 को लेकर एक बार फिर दुनिया भर में चर्चा तेज़ हो गई है। बुल्गारिया की फेमस भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने भले ही 1996 में दुनिया से विदा ले चुकी हों, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आज भी लोगों को हैरान और परेशान करती हैं। बाबा वेंगा ने साल 2026 को युद्ध और विनाश का साल बताया था। दावा किया जा रहा है कि इसी साल तीसरे विश्व युद्ध (World War 3) की शुरुआत हो सकती है।

कौन थीं बाबा वेंगा? (Who was Baba Vanga)

बाबा वेंगा का असली नाम वेंगेलिया पांडेवा गुश्तेरोवा था। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में कई बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी की थी, जैसे 9/11 आतंकी हमला, प्रिंसेस डायना की मौत, चेरनोबिल परमाणु हादसा, कोरोना महामारी (Covid-19) हालांकि, यह भी सच है कि उनकी ज्यादातर भविष्यवाणियां मौखिक थीं, जिनका कोई आधिकारिक लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।

2026 को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी

रिपोर्ट्स के अनुसार, बाबा वेंगा ने संकेत दिया था कि विश्व युद्ध की शुरुआत पूर्वी इलाकों (East) से हो सकती है। इसमें संभावित टकरावों के रूप में चीन और ताइवान के बीच संघर्ष, रूस और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव, तथा अन्य क्षेत्रीय युद्धों को बताया जाता है, जो धीरे-धीरे वैश्विक रूप ले सकते हैं। यह युद्ध पहले यूरोप को प्रभावित करेगा और फिर पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है।

भविष्यवाणी की सच्चाई

बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियाँ समय के साथ गलत साबित हो चुकी हैं। तीसरे विश्व युद्ध की कोई पक्की, विश्वसनीय या आधिकारिक पुष्टि कहीं से भी नहीं मिलती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

12 Jan 2026 06:01 pm

Hindi News / World / बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, 2026 में हो सकता है विश्व युद्ध!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

मुनीर की 'खौफनाक' डॉक्ट्रिन! मुस्लिम देशों को एकजुट कर भारत को घेरने की साजिश? कांप उठी दुनिया

Asim Munir
विदेश

अमेरिका में इलाज बना डरावना सपना, गर्भवती महिला को थमाया गया 2 लाख डॉलर का बिल

British couple face $200,000 hospital bill
विदेश

बांग्लादेश जेल में बंद हिंदू सिंगर की मौत से मचा बवाल, यूनुस सरकार पर लगे गंभीर आरोप

विदेश

“मौत अंतिम सच नहीं, विज्ञान से संभव है सेमी-इमॉर्टैलिटी”, मस्क ने कही हैरान करने वाली बात

Elon Musk
विदेश

500 प्रतिशत टैरिफ की धमकी के बाद भारत आएंगे ट्रंप! अमेरिकी राजदूत का बड़ा बयान

donald trump PM modi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.