january First Pradosh Vrat Date 2026: कब रखा जाएगा जनवरी का पहला प्रदोष व्रत, यहां नोट करें तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

january First Pradosh Vrat Date 2026: प्रदोष का व्रत भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन प्रदोष काल में पूजा का विधान है। प्रदोष व्रत रखने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से शिव परिवार का आशीर्वाद सदा साधक पर बना रहता है। साल 2026 का पहला प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इस व्रत को गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जा रहा है। आइए जानते हैं साल 2026 का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा।