Kartik Purnima 2025 : कार्तिक पूर्णिमा पर भद्रा का साया, ज्योतिषी से जानिए किस पर असर और क्या है इसका मतलब

Kartik Purnima 2025 Bhadra Dosha : हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण दिन है, खासकर इसलिए क्योंकि इस दिन गंगा स्नान करने से विशेष पुण्य मिलता है। संयोग से, इसी दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। इस वर्ष यह बुधवार, 5 नवंबर को पड़ रही है।