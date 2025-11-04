Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Kartik Purnima 2025 : कार्तिक पूर्णिमा पर भद्रा का साया, ज्योतिषी से जानिए किस पर असर और क्या है इसका मतलब

Kartik Purnima 2025 : इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर भद्रा का प्रभाव रहेगा। पंडित डॉ अनीष व्यास के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में भद्रा को अशुभ समय माना जाता है, क्योंकि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। आइए देखें कि भद्रा की उपस्थिति में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान करना शुभ है या नहीं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Anish Vyas

Nov 04, 2025

Kartik Purnima 2025

Kartik Purnima 2025 : कार्तिक पूर्णिमा 2025: इस बार खास संयोग (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Kartik Purnima 2025 Bhadra Dosha : हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण दिन है, खासकर इसलिए क्योंकि इस दिन गंगा स्नान करने से विशेष पुण्य मिलता है। संयोग से, इसी दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। इस वर्ष यह बुधवार, 5 नवंबर को पड़ रही है।

पंडित अनीष व्यास का कहना है कि 2025 की कार्तिक पूर्णिमा काफी दुर्लभ है क्योंकि इस दिन भद्रा का प्रभाव रहेगा। ऐसा माना जाता है कि भद्रा के दौरान कोई भी शुभ कार्य रुक जाता है। आइए जानें कि क्या यह भद्रा कार्तिक पूर्णिमा को प्रभावित करेगी।

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा 4 नवंबर को रात 10:36 बजे शुरू होगी और 5 नवंबर को शाम 6:48 बजे समाप्त होगी। इस दिन भद्रा सुबह 6:36 बजे शुरू होगी और सुबह 8:44 बजे तक रहेगी। हालांकि, भद्रा पृथ्वी पर नहीं, बल्कि स्वर्ग में होगी, जिसका अर्थ है कि कोई भी शुभ कार्य अवरुद्ध नहीं होगा।

स्नान और दान का शुभ मुहूर्त:

पूर्णिमा के दिन स्नान और दान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, जो सुबह 4:52 बजे से 5:44 बजे तक है।

कार्तिक पूर्णिमा 2025 पूजन शुभ मुहूर्त:

कार्तिक पूर्णिमा पर, सर्वार्थ सिद्धि योग 6 नवंबर को सुबह 6:34 बजे से 6:37 बजे तक रहेगा। अमृत काल सुबह 2:23 बजे से 3:47 बजे तक रहेगा। इन दोनों समयों में पूजा की जा सकती है।

प्रदोष काल (देव दिवाली) का शुभ समय शाम 5:15 बजे से शाम 7:51 बजे तक रहेगा।

कार्तिक पूर्णिमा पर किन राशियों को होगा फायदा

1. वृषभ

    वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहेगी। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। धन -लाभ के योग भी बन रहे है ।

    2. मिथुन

      मिथुन राशि के लोगों के लिए कार्तिक पूर्णिमा सौभाग्य बरसाएगी। लाइफ में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लाभ के अवसर मिलेंगे। सेहत अच्छी बनी रहेगी और मानसिक शांति मिलेगी। नौकरी में पदोन्नत की संभावना है।

      3. कन्या

        ये भी पढ़ें

        Kartik Purnima 2025 : राशि अनुसार करें ये दान, साल भर बरस सकती है मां लक्ष्मी की कृपा
        धर्म/ज्योतिष
        Kartik Purnima 2025

        कन्या राशि के लोगों के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। धन-लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने के संकेत हैं।

        ये भी पढ़ें

        Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर बन रहा है शुक्र-चंद्रमा का समसप्तक योग! इन 4 राशियों का बदल सकता है भाग्य
        धर्म/ज्योतिष
        Kartik Purnima 2025

        खबर शेयर करें:

        Join Arovia on WhatsApp

        Published on:

        04 Nov 2025 12:35 pm

        Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Kartik Purnima 2025 : कार्तिक पूर्णिमा पर भद्रा का साया, ज्योतिषी से जानिए किस पर असर और क्या है इसका मतलब

        बड़ी खबरें

        View All

        धर्म और अध्यात्म

        धर्म/ज्योतिष

        ट्रेंडिंग

        Premanand Maharaj : ऑफिस से झूठ बोलकर छुट्टी लेना पाप है क्या? प्रेमानंद महाराज का जवाब सुनिए

        Premanand Maharaj
        धर्म और अध्यात्म

        Guru Nanak Jayanti : कंफ्यूजन छोड़िए! इस दिन है गुरु नानक देव जी की जयंती, नोट कर लें सही तिथि और शुभ मुहूर्त

        Guru Nanak Jayanti 2025
        धर्म और अध्यात्म

        Kartik Purnima 2025 : राशि अनुसार करें ये दान, साल भर बरस सकती है मां लक्ष्मी की कृपा

        Kartik Purnima 2025
        धर्म/ज्योतिष

        Dev Deepawali 2025: सिर्फ कुछ घंटे का शुभ मुहूर्त! मनोकामना पूर्ति के लिए इस योग में करें दीपदान

        Dev diwali 2025, dev diwali shubh yog, shivvas yog 2025,
        धर्म/ज्योतिष

        First Som Pradosh of November : नवंबर का पहला प्रदोष सोमवार को, जानें सोम प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त और महिमा

        Som Pradosh vrat
        धर्म और अध्यात्म
        Play Store

        DOWNLOAD ON

        Play Store

        App Store

        DOWNLOAD ON

        App Store

        TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
        Patrika Site Logo

        Trending Topics

        Bihar Elections 2025

        PM Modi

        Women's World Cup 2025

        Top Categories

        राष्ट्रीय

        मनोरंजन

        स्वास्थ्य

        राजस्थान

        मध्य प्रदेश

        Legal

        Privacy Policy

        Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

        This website follows the DNPA’s code of conduct

        Code of Conduct

        About Us

        Grievance Policy

        RSS

        Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.