Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर बन रहा है शुक्र-चंद्रमा का समसप्तक योग! इन 4 राशियों का बदल सकता है भाग्य

इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 2025 का पर्व 5 नवंबर (बुधवार) को मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रमा मेष राशि में और शुक्र अपनी स्वराशि तुला में विराजमान रहेंगे। इन दोनों ग्रहों के सातवें भाव में होने से समसप्तक योग का निर्माण होगा। ज्योतिष के अनुसार यह योग बहुत शक्तिशाली माना गया है, जो जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का संकेत देता है। इस बार बनने वाला यह शुभ संयोग कुछ राशियों के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकता है।