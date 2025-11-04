Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर बन रहा है शुक्र-चंद्रमा का समसप्तक योग! इन 4 राशियों का बदल सकता है भाग्य

Kartik Purnima 2025 (photo- gemini ai)
Kartik Purnima 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का पर्व अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। यह दिन न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि ज्योतिषीय रूप से भी बहुत खास होता है। इस दिन देव दीपावली और गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और पूजन करने से अनेक गुना पुण्य की प्राप्ति होती है।
इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 2025 का पर्व 5 नवंबर (बुधवार) को मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रमा मेष राशि में और शुक्र अपनी स्वराशि तुला में विराजमान रहेंगे। इन दोनों ग्रहों के सातवें भाव में होने से समसप्तक योग का निर्माण होगा। ज्योतिष के अनुसार यह योग बहुत शक्तिशाली माना गया है, जो जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का संकेत देता है। इस बार बनने वाला यह शुभ संयोग कुछ राशियों के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकता है।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन बन रहा समसप्तक योग मेष राशि वालों के लिए वरदान साबित हो सकता है। चंद्रमा के प्रभाव से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और शुक्र की कृपा से वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं। शादी योग्य जातकों को मनचाहा जीवनसाथी मिलने की संभावना है। भावनात्मक रूप से आप पहले से अधिक मजबूत महसूस करेंगे।
इस दिन बनने वाला योग आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। घर-परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। मिथुन राशि के जो लोग कला, लेखन या संगीत के क्षेत्र में हैं, उन्हें कोई बड़ी सफलता या पहचान मिल सकती है। भाग्य का साथ रहेगा और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। लंबी यात्रा या घूमने-फिरने की योजना बन सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।
तुला राशि के जातकों के लिए यह योग सौंदर्य, आकर्षण और सफलता लेकर आएगा। आपका व्यक्तित्व निखरेगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। अविवाहित लोगों के लिए अच्छे रिश्ते आने के संकेत हैं। व्यापार या नौकरी में धन लाभ की संभावना बन रही है। हालांकि ध्यान रखें कि अत्यधिक भावुकता आपके निर्णयों को प्रभावित न करे, वरना अच्छे मौके हाथ से निकल सकते हैं।
इस राशि के लिए कार्तिक पूर्णिमा का यह समय गेम चेंजर साबित हो सकता है। करियर में बड़ा बदलाव या प्रमोशन मिलने की संभावना है। भाग्य का सितारा चमकेगा और लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
