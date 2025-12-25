Shani-Guru Maha Sanyog 2026: गुरु-शनि का दुर्लभ संयोग शुरू होगा नया साल, इन चार राशियों की चमकेगी किस्मत

Shani-Guru Maha Sanyog 2026: ज्योतिष गणना के अनुसार साल 2026 में गुरु बृहस्पति और न्याय देव शनि का महासंयोग बनाने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह और शनि ग्रह दोनों को ही किस्मत चमकाने वाला ग्रह माना गया है। नये साल में शनि ग्रह को कोई गोचर नहीं होगा। वो वर्तमान में जिस राशि में विराजमान हैं, उसी में रहेंगे। वहीं गुरु ग्रह एक बार कर्क राशि में और एक बार सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि पर शनि ढैय्या चल रही है और शनि गुरु ग्रह की राशि मीन राशि में स्थापित रहेंगे। गुरु और शनि की युति से महा संयोग बनेगा। ये महा संयोग कुछ राशियों के लिए लाभकारी होगा। आइए जानते हैं किस राशि वालों को लाभ होगा।