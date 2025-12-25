Aaj Ka Rashifal 26 December : 26 दिसंबर राशिफल: मां वैभव लक्ष्मी की कृपा से मेष और वृषभ समेत 5 राशियों का खुलेगा भाग्य

Aaj Ka Rashifal 26 December : आज 26 दिसंबर 2025 से पौष मास का 21वां दिन है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे। आज का दिन मां वैभव लक्ष्मी की कृपा से मेष, वृषभ, सहित 5 राशि वालों के लिए गुडलक लेकर आ रहा है। आज के दैनिक राशिफल में जानिए भविष्य के संकेत और मेष से मीन राशि तक का सम्पूर्ण राशिफल। (Daily Horoscope Friday)