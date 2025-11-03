Kartik Purnima 2025 : राशि अनुसार करें ये दान, साल भर बरस सकती है मां लक्ष्मी की कृपा

Kartik Purnima 2025 : कार्तिक पूर्णिमा का दिन हिंदू पंचांग के सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है, जो दान, भक्ति और पुण्य कर्मों के लिए जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, इस दिन किया गया कोई भी दान कई गुना फल देता है। प्रत्येक राशि के स्वामी ग्रह को प्रसन्न करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का दान माना जाता है। इस कार्तिक पूर्णिमा पर आपको अपनी राशि के अनुसार क्या दान करना चाहिए। (Kartik Purnima Rashiyon Par Aadharit Daan)