Kartik Purnima 2025 : राशि अनुसार करें ये दान, साल भर बरस सकती है मां लक्ष्मी की कृपा

Kartik Purnima 2025 : कार्तिक पूर्णिमा 2025 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Kartik Purnima 2025 : कार्तिक पूर्णिमा का दिन हिंदू पंचांग के सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है, जो दान, भक्ति और पुण्य कर्मों के लिए जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, इस दिन किया गया कोई भी दान कई गुना फल देता है। प्रत्येक राशि के स्वामी ग्रह को प्रसन्न करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का दान माना जाता है। इस कार्तिक पूर्णिमा पर आपको अपनी राशि के अनुसार क्या दान करना चाहिए। (Kartik Purnima Rashiyon Par Aadharit Daan)
मंगल द्वारा शासित, मेष राशि के जातकों को गुड़, लाल वस्त्र, मसूर की दाल, शहद या लाल फल दान करने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से साहस, समृद्धि और कर्ज से मुक्ति मिलती है।
शुक्र द्वारा शासित, वृषभ राशि के जातकों को ऊनी वस्त्र, कंबल, सफेद मिठाई, चावल, घी, दही और सफेद तिल दान करने चाहिए। ये दान वैवाहिक जीवन में सुख, विलासिता और सामंजस्य बढ़ाते हैं।
बुध ग्रह के स्वामी होने के कारण, मिथुन राशि के जातकों को हरी मूंग दाल, पत्तेदार सब्ज़ियां, आंवला, हरे वस्त्र या स्टेशनरी दान करने से लाभ होता है। इससे बुद्धि, करियर में वृद्धि और व्यावसायिक सफलता में वृद्धि होती है।
चंद्रमा द्वारा शासित होने के कारण, कर्क राशि के जातकों को दूध, सफेद मिठाई, चावल, चाँदी, चीनी या जल अर्पित करने की सलाह दी जाती है। ऐसे दान मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
सूर्य द्वारा शासित होने के कारण, सिंह राशि के जातकों को गेहूं, तांबा, गुड़, नारंगी रंग के वस्त्र, लाल फूल या माणिक्य का दान करना चाहिए। ये कार्य सम्मान प्राप्त करने, नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देने और सरकारी कार्यों में सफलता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
बुध द्वारा शासित होने के कारण, कन्या राशि के जातक हरे वस्त्र, मूंग दाल, पत्तेदार सब्ज़ियां और घी दान कर सकते हैं। इससे बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और पेशेवर उन्नति को बढ़ावा मिलता है।
शुक्र ग्रह के स्वामी होने के कारण, तुला राशि के जातकों को सफेद वस्त्र, इत्र, सुगंधित वस्तुएं, चावल और घी दान करने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से धन, विलासिता और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ता है।
मंगल के स्वामी वृश्चिक राशि के जातकों को गुड़, लाल वस्त्र, लाल मसूर, लाल फल या धन का दान ज़रूरतमंदों को करना चाहिए। ये दान बाधाओं से रक्षा करते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं।
बृहस्पति के प्रभाव में, धनु राशि के जातकों को चना, केला, पीले वस्त्र, केसर, हल्दी या मक्का का दान करना चाहिए। ऐसे दान से ज्ञान, सौभाग्य और पारिवारिक जीवन में उन्नति प्राप्त होती है।
शनि के स्वामी मकर राशि के जातकों को काले तिल, सरसों का तेल, उड़द की दाल या कंबल चढ़ाना चाहिए। ये दान शनि के दुष्प्रभावों को कम करने, बाधाओं को दूर करने और करियर में सफलता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
शनि के स्वामी कुंभ राशि के जातकों को भी काले कंबल, तिल, उड़द की दाल, जूते या धन का दान करने की सलाह दी जाती है। इससे आर्थिक चुनौतियों से उबरने में मदद मिलती है और करियर में सकारात्मक बदलाव आते हैं।
मीन राशि वाले लोग, जिनकी राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं, अगर चने की दाल, पीले कपड़े, बेसन के लड्डू, हल्दी या खाने की चीजें दान करें, तो उन्हें बहुत फायदा होता है। ऐसे दान से पैसों से जुड़ी दिक्कतें कम होती हैं, घर में सुख-समृद्धि आती है और सेहत भी अच्छी रहती है।
