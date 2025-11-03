Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Kartik Purnima 2025 : राशि अनुसार करें ये दान, साल भर बरस सकती है मां लक्ष्मी की कृपा

Kartik Purnima Rashiyon Par Aadharit Daan : कार्तिक पूर्णिमा 2025 पर राशि अनुसार दान करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। जानिए मेष से मीन तक हर राशि को क्या दान करना चाहिए।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Manoj Vashisth

Nov 03, 2025

Kartik Purnima 2025

Kartik Purnima 2025 : कार्तिक पूर्णिमा 2025 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Kartik Purnima 2025 : कार्तिक पूर्णिमा का दिन हिंदू पंचांग के सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है, जो दान, भक्ति और पुण्य कर्मों के लिए जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, इस दिन किया गया कोई भी दान कई गुना फल देता है। प्रत्येक राशि के स्वामी ग्रह को प्रसन्न करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का दान माना जाता है। इस कार्तिक पूर्णिमा पर आपको अपनी राशि के अनुसार क्या दान करना चाहिए। (Kartik Purnima Rashiyon Par Aadharit Daan)

मेष: Aries

मंगल द्वारा शासित, मेष राशि के जातकों को गुड़, लाल वस्त्र, मसूर की दाल, शहद या लाल फल दान करने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से साहस, समृद्धि और कर्ज से मुक्ति मिलती है।

वृषभ: Taurus

शुक्र द्वारा शासित, वृषभ राशि के जातकों को ऊनी वस्त्र, कंबल, सफेद मिठाई, चावल, घी, दही और सफेद तिल दान करने चाहिए। ये दान वैवाहिक जीवन में सुख, विलासिता और सामंजस्य बढ़ाते हैं।

मिथुन: Gemini

बुध ग्रह के स्वामी होने के कारण, मिथुन राशि के जातकों को हरी मूंग दाल, पत्तेदार सब्ज़ियां, आंवला, हरे वस्त्र या स्टेशनरी दान करने से लाभ होता है। इससे बुद्धि, करियर में वृद्धि और व्यावसायिक सफलता में वृद्धि होती है।

कर्क: Cancer

चंद्रमा द्वारा शासित होने के कारण, कर्क राशि के जातकों को दूध, सफेद मिठाई, चावल, चाँदी, चीनी या जल अर्पित करने की सलाह दी जाती है। ऐसे दान मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।

सिंह: Leo

सूर्य द्वारा शासित होने के कारण, सिंह राशि के जातकों को गेहूं, तांबा, गुड़, नारंगी रंग के वस्त्र, लाल फूल या माणिक्य का दान करना चाहिए। ये कार्य सम्मान प्राप्त करने, नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देने और सरकारी कार्यों में सफलता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

कन्या: Virgo

बुध द्वारा शासित होने के कारण, कन्या राशि के जातक हरे वस्त्र, मूंग दाल, पत्तेदार सब्ज़ियां और घी दान कर सकते हैं। इससे बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और पेशेवर उन्नति को बढ़ावा मिलता है।

तुला: Libra

शुक्र ग्रह के स्वामी होने के कारण, तुला राशि के जातकों को सफेद वस्त्र, इत्र, सुगंधित वस्तुएं, चावल और घी दान करने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से धन, विलासिता और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ता है।

वृश्चिक: Scorpio

मंगल के स्वामी वृश्चिक राशि के जातकों को गुड़, लाल वस्त्र, लाल मसूर, लाल फल या धन का दान ज़रूरतमंदों को करना चाहिए। ये दान बाधाओं से रक्षा करते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं।

धनु: Sagittarius

बृहस्पति के प्रभाव में, धनु राशि के जातकों को चना, केला, पीले वस्त्र, केसर, हल्दी या मक्का का दान करना चाहिए। ऐसे दान से ज्ञान, सौभाग्य और पारिवारिक जीवन में उन्नति प्राप्त होती है।

मकर: Capricorn

शनि के स्वामी मकर राशि के जातकों को काले तिल, सरसों का तेल, उड़द की दाल या कंबल चढ़ाना चाहिए। ये दान शनि के दुष्प्रभावों को कम करने, बाधाओं को दूर करने और करियर में सफलता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

कुंभ: Aquarius

शनि के स्वामी कुंभ राशि के जातकों को भी काले कंबल, तिल, उड़द की दाल, जूते या धन का दान करने की सलाह दी जाती है। इससे आर्थिक चुनौतियों से उबरने में मदद मिलती है और करियर में सकारात्मक बदलाव आते हैं।

मीन: Pisces

मीन राशि वाले लोग, जिनकी राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं, अगर चने की दाल, पीले कपड़े, बेसन के लड्डू, हल्दी या खाने की चीजें दान करें, तो उन्हें बहुत फायदा होता है। ऐसे दान से पैसों से जुड़ी दिक्कतें कम होती हैं, घर में सुख-समृद्धि आती है और सेहत भी अच्छी रहती है।

ये भी पढ़ें

Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल: 2 से 8 नवंबर 2025: तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह?
राशिफल
Saptahik Rashifal
#Rashifal-2025में अब तक
Kartik Purnima 2025

Kartik Purnima 2025 : राशि अनुसार करें ये दान, साल भर बरस सकती है मां लक्ष्मी की कृपा

Aaj Ka Rashifal, 3 November 2025 : 3 नवंबर को खुल सकते हैं सफलता के द्वार, जानिए मेष से मीन तक किसे मिलेगी गुड न्यूज

Aaj Ka Rashifal, 3 November 2025 : 3 नवंबर को खुल सकते हैं सफलता के द्वार, जानिए मेष से मीन तक किसे मिलेगी गुड न्यूज

Tarot Card Reading

टैरो राशिफल 3 नवंबर 2025 : मेष से मीन तक जानें आज टैरो कार्ड्स क्या संदेश दे रहे हैं

Aaj ka rashifal 2 November 2025

Aaj Ka Rashifal, 2 November 2025 : रविवार को चंद्रमा कुंभ राशि में, जानें आपकी राशि के लिए क्या लेकर आया है भाग्य

Tarot Card Reading 2 November 2025

टैरो राशिफल 2 नवंबर 2025 : तुलसी विवाह, त्रिपुष्कर योग और शुक्र गोचर से बदलेंगे सितारे, जानें सभी 12 राशियों का हाल

Weekly Tarot Reading

Saptahik Tarot Rashifal : तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन: टैरो कार्ड्स से जानें इस सप्ताह का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 1 November 2025

Aaj Ka Rashifal, 1 November 2025 : 1 नवंबर को इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, देवउठनी पर जानें सभी 12 राशियों का हाल 

Saptahik Rashifal

Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल: 2 से 8 नवंबर 2025: तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह?

Weekly Horoscope

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 नवंबर 2025: इन 6 राशियों के लिए धन-लाभ के योग , किसे रहना होगा सावधान?

Panchgrahi Gochar 2025

Panchgrahi Gochar 2025 : शनि, सूर्य, शुक्र, बुध और गुरु का गोचर : नवंबर 2025 बन सकता है आपकी किस्मत का टर्निंग पॉइंट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल

Published on:

03 Nov 2025 12:27 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Kartik Purnima 2025 : राशि अनुसार करें ये दान, साल भर बरस सकती है मां लक्ष्मी की कृपा

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Guru Nanak Jayanti : कंफ्यूजन छोड़िए! इस दिन है गुरु नानक देव जी की जयंती, नोट कर लें सही तिथि और शुभ मुहूर्त

Guru Nanak Jayanti 2025
धर्म और अध्यात्म

Surya Nakshatra Parivartan 2025: इस दिन सूर्य का शनि नक्षत्र में प्रवेश, इन राशियों के कर्मों का हो सकता है हिसाब

Surya Nakshatra Parivartan 2025
धर्म/ज्योतिष

Dev Deepawali 2025: सिर्फ कुछ घंटे का शुभ मुहूर्त! मनोकामना पूर्ति के लिए इस योग में करें दीपदान

Dev diwali 2025, dev diwali shubh yog, shivvas yog 2025,
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal, 3 November 2025 : 3 नवंबर को खुल सकते हैं सफलता के द्वार, जानिए मेष से मीन तक किसे मिलेगी गुड न्यूज

Aaj Ka Rashifal, 3 November 2025 : 3 नवंबर को खुल सकते हैं सफलता के द्वार, जानिए मेष से मीन तक किसे मिलेगी गुड न्यूज
राशिफल

टैरो राशिफल 3 नवंबर 2025 : मेष से मीन तक जानें आज टैरो कार्ड्स क्या संदेश दे रहे हैं

Tarot Card Reading
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.