Paush Purnima 2026 Date: कब मनाई जाएगी पौष पूर्णिमा? इस दिन करें ये उपाय

Paush Purnima 2026: हिंदू पंचांग में पौष मास की पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया गया है। शास्त्रों में इसे दुख हरि पूर्णिमा कहा गया है, यानी ऐसी पूर्णिमा जो जीवन के दुख, कष्ट और मानसिक परेशानियों को दूर करती है। यह पूर्णिमा पूरे पौष मास का पुण्य फल प्रदान करती है, इसलिए इसे पूर्णमासी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए स्नान, दान और पूजा से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और जीवन में शुभ फल देते हैं।