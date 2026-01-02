Ruby Gemstone: इस खास रत्न को धारण करने से मिलती है तरक्की, जानिए इसके फायदे और नियम

Ruby Gemstone: रत्न शास्त्र के हमारे जीवन में बहुत ही खास महत्व है। रत्न केवल फेशन के लिए पहने जाते हैं, बल्कि इनको धारण करने से जातक को बहुत से फायदे मिलते हैं। नौ रत्नों में से एक रत्न माणिक्य रत्न होता है, इस रत्न को रुबी के नाम से भी जाना जाता है। माणिक्य रत्न ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह का रत्न माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माणिक्य रत्न को पहनने से जातक को सूर्य दोष से मुक्ति मिलती है और उसकी कुंडली में राजयोग बनते हैं। ये रत्न व्यक्ति को यश और वैभव की प्राप्ति करवाता है। ये एक बेशकीमती रत्न माना जाता है। माणिक्य रत्न हर किसी को नहीं पहनना चाहिए। इस रत्न को हमेशा ज्योतिष की सलाह लेने के बाद ही विधिपूर्वक पहनना चाहिए। आइए जाने माणिक्य रत्न पहनने के लाभ और नियम।