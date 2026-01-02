2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Ruby Gemstone: इस खास रत्न को धारण करने से मिलती है तरक्की, जानिए इसके फायदे और नियम

Ruby Gemstone: रत्न शास्त्र में माणिक्य रत्न को रत्नों का राजा मिलता है। इस रत्न को धारण करने से जातक को अनेक फायदे होते हैं। चलिए जानते हैं कि रुबी स्टोन को पहनने से क्या फायदे मिलते हैं और इसके नियम के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 02, 2026

Ruby Gemstone

istock

Ruby Gemstone: रत्न शास्त्र के हमारे जीवन में बहुत ही खास महत्व है। रत्न केवल फेशन के लिए पहने जाते हैं, बल्कि इनको धारण करने से जातक को बहुत से फायदे मिलते हैं। नौ रत्नों में से एक रत्न माणिक्य रत्न होता है, इस रत्न को रुबी के नाम से भी जाना जाता है। माणिक्य रत्न ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह का रत्न माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माणिक्य रत्न को पहनने से जातक को सूर्य दोष से मुक्ति मिलती है और उसकी कुंडली में राजयोग बनते हैं। ये रत्न व्यक्ति को यश और वैभव की प्राप्ति करवाता है। ये एक बेशकीमती रत्न माना जाता है। माणिक्य रत्न हर किसी को नहीं पहनना चाहिए। इस रत्न को हमेशा ज्योतिष की सलाह लेने के बाद ही विधिपूर्वक पहनना चाहिए। आइए जाने माणिक्य रत्न पहनने के लाभ और नियम।

माणिक्य रत्न धारण करने के लाभ

  • माणिक्य रत्न पहनने से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है और इसके साथ नेतृत्व क्षमता भी अच्छी होती है।
  • इस रत्न को पहनने से जातक को करियर में तरक्की मिलती है, इसके साथ सूर्य दोष से भी छुटकारा मिलता है।
  • माणिक्य रत्न की अंगूठी धारण करने से जातक के मान- सम्मान में वृद्धि होती है।
  • माणिक्य पहनने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और आय में वृद्धि होती है।
  • सूर्य ग्रह के इस रत्न को पहनने से जातक की कुंडली में राजयोग बनते हैं।

माणिक्य रत्न धारण करने के नियम


इस रत्न को सोना या तांबे की धातु में बनवाकर धारण करना चाहिए। इस अंगूठी को आह दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहनें। इस रत्न को रविवार के दिन सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच धारण करना शुभ माना जाता है। माणिक्य रत्न को पहनने से पहले सूर्य देव की पूजा करें और सूर्य के ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः मंत्र जाप 108 बार करें। इसे गंगजल से शुद्ध करके अभिमंत्रित करने के बाद ही धारण करे

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Jan 2026 01:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Ruby Gemstone: इस खास रत्न को धारण करने से मिलती है तरक्की, जानिए इसके फायदे और नियम

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Fitkari Vastu Tips: फिटकरी से करें ये आसान उपाय, चुटकियों में दूर होगी सारी समस्या

Fitkari Vastu Tips
धर्म/ज्योतिष

क्या सभी देवी-देवताओं की एक साथ पूजा करना शुभ है? यहां जानें

pc: gemini generated
धर्म/ज्योतिष

griha pravesh vidhi: नए मकान में प्रवेश से पहले कैसे करें सही पूजा, जानिए पूरा विधान

griha pravesh vidhi pc: gemini generated
धर्म/ज्योतिष

1 जनवरी नहीं, इस दिन है असली भारतीय नववर्ष!

New Year 2026 Debate
धर्म

Das Mahavidya Mantras : दश महाविद्या की गुप्त साधना : रोग, शत्रु और धन संकट से मुक्ति के शक्तिशाली मंत्र

Das Mahavidya Mantras
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.