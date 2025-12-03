Patrika LogoSwitch to English

वास्तु टिप्स

Vastu Tips for Watches : बेडरूम में भूल से भी ना रखें ऐसी घड़ी, रुक सकता है आपका ‘गुड लक’

Vastu Tips for Watches: घर की घड़ियां आपकी लाइफ की ऊर्जा, प्रगति और मानसिक शांति पर गहरा असर डालती हैं। चलती घड़ी विकास लाती है, जबकि रुकी हुई घड़ी रुकावट और तनाव बढ़ाती है। बंद या पुरानी घड़ियों को बेडरूम में न रखें और न ही बिना उपयोग के जमा करें। घड़ियों को साफ, व्यवस्थित और पॉजिटिव जगह पर रखें ताकि घर में अच्छी ऊर्जा बनी रहे।

2 min read
भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 03, 2025

घड़ी के वास्तु टिप्स

घड़ी के वास्तु टिप्स (pc: freepik)

Vastu Tips for Watches: वास्तु शास्त्र में घर की हर चीज की एक अलग ऊर्जा मानी जाती है। जैसे फर्नीचर, पौधे, या कमरे की दिशा—वैसे ही घड़ियां भी आपके घर की ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। रोज इस्तेमाल होने वाली कलाई घड़ी हो या दीवार पर लगी वॉल क्लॉक (Wall Clock), ये सिर्फ समय बताने का साधन नहीं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने का प्रतीक मानी जाती हैं। अगर इन्हें सही तरीके से नहीं रखा जाए, तो ये आपकी ऊर्जा, प्रगति और मानसिक शांति को भी प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए घड़ियों से जुड़ी वास्तु टिप्स को समझना बहुत जरूरी है।

चलती घड़ी प्रगति और पॉजिटिविटी लाती है

वास्तु के अनुसार, जो घड़ी चल रही होती है वह आगे बढ़ने, नए अवसर मिलने और सही समय पर सही फैसले लेने का संकेत देती है। घर में ऐसी घड़ियाँ रखने से जीवन में स्थिरता नहीं आती, बल्कि हमेशा आगे बढ़ने की ऊर्जा बनी रहती है। खासकर नौकरी और बिजनेस करने वालों के लिए यह बहुत शुभ मानी जाती है।

रुकी या खराब घड़ी रुकावट और नेगेटिविटी लाती है

अगर घर में कोई घड़ी बंद पड़ी है या खराब है, तो यह रुकी हुई ऊर्जा का प्रतीक बन जाती है। यह धीरे-धीरे आपकी लाइफ में रुकावट, आलस, निराशा और देरी बढ़ा सकती है। इसलिए ऐसे घड़ियों को तुरंत ठीक करा लें, और अगर ठीक न हो पाए तो घर से हटा दें।

बंद घड़ी को बेडरूम में कभी न रखें

वास्तु के मुताबिक, रुकी हुई घड़ी को बेडरूम में रखना बेहद अशुभ माना जाता है। खासकर सिरहाने या तकिये के पास तो बिल्कुल नहीं। इससे नींद खराब होती है, मन में बेचैनी बढ़ती है और रिश्तों व करियर में भी रुकावट आ सकती है। बेडरूम में हमेशा चलती हुई घड़ी (Clock Vastu Tips) ही होनी चाहिए।

इस्तेमाल न की गई घड़ी भी ठहरी हुई ऊर्जा लाती है

कई घरों में लोग पुरानी कलाई घड़ियाँ या उपहार में मिली घड़ियाँ ड्रॉअर में बंद कर देते हैं। भले ही वह खराब न हों, लेकिन लंबे समय तक बिना उपयोग के रखने से घर में “स्टक एनर्जी” पैदा होती है। या तो उन्हें इस्तेमाल करें या किसी जरूरतमंद को दे दें। इससे घर की ऊर्जा ताज़ा और हल्की महसूस होती है।

घड़ी को हमेशा साफ और सही जगह रखें

आपकी रोजमर्रा की घड़ी को साफ, रोशनी वाली और व्यवस्थित जगह पर रखें। जैसे ड्रेसिंग टेबल या वर्क डेस्क। इस तरह यह समय की ऊर्जा को बेहतर बनाती है और आपके लाइफ इवेंट्स में “गुड टाइमिंग” लाती है। घड़ी को कभी भी गंदे, धूल वाले या भरे हुए ड्रॉअर में न डालें।

