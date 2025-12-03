Vastu Tips for Watches : बेडरूम में भूल से भी ना रखें ऐसी घड़ी, रुक सकता है आपका ‘गुड लक’

Vastu Tips for Watches: वास्तु शास्त्र में घर की हर चीज की एक अलग ऊर्जा मानी जाती है। जैसे फर्नीचर, पौधे, या कमरे की दिशा—वैसे ही घड़ियां भी आपके घर की ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। रोज इस्तेमाल होने वाली कलाई घड़ी हो या दीवार पर लगी वॉल क्लॉक (Wall Clock), ये सिर्फ समय बताने का साधन नहीं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने का प्रतीक मानी जाती हैं। अगर इन्हें सही तरीके से नहीं रखा जाए, तो ये आपकी ऊर्जा, प्रगति और मानसिक शांति को भी प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए घड़ियों से जुड़ी वास्तु टिप्स को समझना बहुत जरूरी है।