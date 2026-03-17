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LPG Cylinder Vastu Tips : 90% लोग करते हैं ये गलती, इस दिशा में रखा LPG Cylinder कर सकता है नुकसान

LPG Cylinder Vastu Tips : रसोई में LPG सिलेंडर कहां रखें? जानें वास्तु के अनुसार सही दिशा, गलत जगह के नुकसान और जरूरी टिप्स। सही प्लेसमेंट से बढ़ेगी सेहत, धन और सकारात्मक ऊर्जा।

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भारत

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Manoj Vashisth

Mar 17, 2026

LPG Cylinder Vastu Tips

LPG Cylinder Vastu Tips: रसोई में सही दिशा क्या है? जानें जरूरी नियम (फोटो सोर्स: Gemini AI)

LPG Cylinder Vastu Tips : अगर आप पाइपलाइन वाली गैस सप्लाई के बजाय LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको एक जरूरी बात पता होनी चाहिए आप एक्स्ट्रा सिलेंडर कहां रखते हैं, यह बहुत मायने रखता है। ज्यादातर लोग इसे बस स्टोव के पास रख देते हैं और सोचते हैं कि उनका काम हो गया। लेकिन वास्तु बताता है कि एक सही और एक गलत जगह होती है, और इसे गलत करने से असल में आपके पैसे, सेहत या घर के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है।

गैस सिलेंडर रखने की सही जगह | LPG Cylinder Vastu Tips

आपको सिलेंडर कहां रखना चाहिए? वास्तु के अनुसार, सबसे अच्छी जगह किचन का दक्षिण-पूर्व कोना है। यह दिशा आग के तत्व को दिखाती है, जो गैस सिलेंडर के साथ बिल्कुल सही बैठता है। जब आप ऐसा करते हैं, तो चीजें ज्यादा आसानी से चलती हैं परिवार की सेहत बेहतर होती है और रोजमर्रा की जिंदगी में कम रुकावटें आती हैं। अगर किसी वजह से दक्षिण-पूर्व कोना काम नहीं करता है, तो पूरब की तरफ रखना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा।

उत्तर या उत्तर-पूर्व कोने में न रखें गैस सिलेंडर

आप जो भी करें,उत्तर या उत्तर-पूर्व कोने से बचें। वास्तु चेतावनी देता है कि वहां सिलेंडर रखने से हर तरह की परेशानी हो सकती है झगड़े, पैसे की दिक्कतें, यहां तक कि एक्सीडेंट या बीमारी भी। असल में चीजें आपके हिसाब से नहीं चलतीं और पैसे अटक सकते हैं या कम पड़ सकते हैं।

कुछ और टिप्स:

सिलेंडर को हमेशा स्टोव के दाईं ओर रखें। यह प्रैक्टिकल सेफ्टी और वास्तु दोनों के हिसाब से सही है। अपना गैस सिलेंडर कभी भी सिंक के पास न रखें; यह आग और पानी के एलिमेंट का मिक्सचर है, जो आपस में नहीं मिलते और घर में और भी परेशानियां ला सकते हैं। और अपने सिलेंडर को बंद कैबिनेट में न रखें या उसे एक तरफ करके न छोड़ें। इसे सीधा खुले में रखना चाहिए जहां हवा आ-जा सके।

इन नियमों का पालन करें, और आप अपनी सेफ्टी और अपने घर की अच्छी एनर्जी दोनों को कवर कर रहे हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

17 Mar 2026 11:43 am

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