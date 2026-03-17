LPG Cylinder Vastu Tips : 90% लोग करते हैं ये गलती, इस दिशा में रखा LPG Cylinder कर सकता है नुकसान

LPG Cylinder Vastu Tips : अगर आप पाइपलाइन वाली गैस सप्लाई के बजाय LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको एक जरूरी बात पता होनी चाहिए आप एक्स्ट्रा सिलेंडर कहां रखते हैं, यह बहुत मायने रखता है। ज्यादातर लोग इसे बस स्टोव के पास रख देते हैं और सोचते हैं कि उनका काम हो गया। लेकिन वास्तु बताता है कि एक सही और एक गलत जगह होती है, और इसे गलत करने से असल में आपके पैसे, सेहत या घर के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है।