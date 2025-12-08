Saphala Ekadashi 2025 Date: दिसंबर के महीने में कब रखा जाएगा सफला एकादशी का व्रत, यहां नोट करें डेट, शुभ मुहूर्त और महत्व

Saphala Ekadashi 2025 Date: सफला एकादशी के व्रत को सनातन धर्म में बहुत खास माना गया है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा- अर्चना की जाती है। इस दिन उपवास करने से और विधिवत पूजा करने से साधक की सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ये व्रत पढ़ाई करने वालों के लिए खास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से छात्रों को पढ़ाई में सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से सारी भव बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। ये व्रत पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। चलिए जानते हैं इस साल सफला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इसके महत्व के बारे में।