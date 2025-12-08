8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Saphala Ekadashi 2025 Date: दिसंबर के महीने में कब रखा जाएगा सफला एकादशी का व्रत, यहां नोट करें डेट, शुभ मुहूर्त और महत्व

Saphala Ekadashi 2025 : हर साल सफला एकादशी का व्रत पौष महीने की कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि पर रखा जाता है। इस साल इस तिथि की शुरुआत 14 दिसंबर को शाम 6 बजकर 49 मिनट पर होगी और इसका समापन 15 दिसंबर को रात 9 बजकर 19 मिनट पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 08, 2025

Saphala Ekadashi 2025 Date

Gemini ai

Saphala Ekadashi 2025 Date: सफला एकादशी का व्रत पौष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। शास्त्रों में इस व्रत को उत्तम फल देने वाला माना गया है। आइए जानते हैं सफला एकादशी व्रत डेट, शुभ मुहूर्त और महत्व।

Saphala Ekadashi 2025 Date: सफला एकादशी के व्रत को सनातन धर्म में बहुत खास माना गया है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा- अर्चना की जाती है। इस दिन उपवास करने से और विधिवत पूजा करने से साधक की सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ये व्रत पढ़ाई करने वालों के लिए खास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से छात्रों को पढ़ाई में सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से सारी भव बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। ये व्रत पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। चलिए जानते हैं इस साल सफला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इसके महत्व के बारे में।

Saphala Ekadashi 2025 Date (सफला एकादशी व्रत डेट 2025)

हर साल सफला एकादशी का व्रत पौष महीने की कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि पर रखा जाता है। इस साल इस तिथि की शुरुआत 14 दिसंबर को शाम 6 बजकर 49 मिनट पर होगी और इसका समापन 15 दिसंबर को रात 9 बजकर 19 मिनट पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा।

Saphala Ekadashi 2025 Shubh Muhurat (सफला एकादशी शुभ मुहूर्त 2025)


सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:17 से 06:12 मिनट तक रहने वाला है। इस दिन पूजा का मुहूर्त 11:56 से लेकर दोपहर 12:37 तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करना शुभ होगा।

Saphala Ekadashi 2025 Puja Vidhi (सफला एकादशी पूजा विधि)

  • सफला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और विष्णु जी का ध्यान करें।
  • उसके बाद साफ चौकी पर विष्णु की जी की मूर्ति स्थापित करें।
  • इस दिन भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक करें और पीले फूल अर्पित करें।
  • सफला एकादशी पर विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें और चालीसा का पाठ करें।
  • अंत में आरती करके भोग लगाएं और सब में बांटे।

Saphala Ekadashi Importance (सफला एकादशी महत्व)

शास्त्रों में सफला एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए ये व्रत बहुत ही खास माना जाता है। सफला एकादशी का व्रत करने से साधक को सफलता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के पुण्य से आपके सारे अटके हुए काम पूरे होते हैं और आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। सफला एकादशी पर चावल का सेवन करना वर्जित माना गया है। इस दिन उपवास करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है।

ये भी पढ़ें

Chanakya Niti : इन 5 नियमों को अपनाने से सुधर सकती है दिनचर्या, जो भी काम करेंगे, मिल सकती है सक्सेस
धार्मिक तथ्य
Chanakya Niti

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

08 Dec 2025 11:24 am

Published on:

08 Dec 2025 11:22 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Saphala Ekadashi 2025 Date: दिसंबर के महीने में कब रखा जाएगा सफला एकादशी का व्रत, यहां नोट करें डेट, शुभ मुहूर्त और महत्व

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Gemstones : अफगानिस्तान माणिक किन राशि के लोगों को पहनना चाहिए, मिल सकता है राजा जैसा वैभव और सेहत का वरदान

Gemstones Afghan Ruby
धर्म/ज्योतिष

Bhagavad Gita Ke Niyam: मंदिर में किस दिशा में रखी जानी चाहिए भगवत गीता? यहां जानें सही जगह

Bhagavad Gita Ke Niyam (pc: gemini generated)
वास्तु टिप्स

एक गांव में पाले जाते हैं जहरीले सांप, दूसरे की खासियत जानकर उड़ जाएंगे होश

Shani Shingnapur Shetphal
धार्मिक तथ्य

बॉलीवुड के ग्लैमर से दूर... सामंथा रूथ प्रभु ने ईशा योग मंदिर में की 'शादी'!

Samantha Ruth Prabhu Wedding
धर्म और अध्यात्म

प्रेमानंद जी महाराज से जानें 'राधे राधे' मंत्र जपने का सही तरीका और 5 चमत्कारी लाभ

Benefits of Radhe Radhe Mantra : राधे राधे नाम जाप के क्या हैं फायदे और सही तरीका, जानें प्रेमानंद जी महाराज से
धर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.