MP की बेटी परिधि शर्मा का बॉलीवुड में डेब्यू, ‘Haq’ मूवी में दिया धमाकेदार परफॉरमेंस

परिधि के पिता नरेंद्र शर्मा ने बताया कि परिधि फिलहाल हांगकांग में हैं। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि परिधि को बचपन से ही अभिनय का शौक था। इस क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद, परिधि ने नृत्य और अभिनय में अथक परिश्रम कर टीवी इंडस्ट्री में प्रवेश किया। उन्हें बालाजी टेलीफिल्स के प्रसिद्ध सीरियल 'जोधा अकबर' में जोधा का रोल मिला, जिससे उन्हें पहचान मिली। फिल्म 'हक' में उन्होंने मुय नायक इमरान हाशमी की बहन के रोल को बेहतर अभिनय के साथ निभाया है।