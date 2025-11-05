शाहबानो केस पर बनी फिल्म ‘हक’ को लेकर सुनवाई पूरी, आधे घंटे तक चली बहस

हाईकोर्ट में शाहबानो की बेटी सिद्दीका बेगम खान ने वकील तौसिफ वारसी के जरिए याचिका दायर की है। याचिका में यामी गौतम धर और इमरान हाशमी अभिनीत फिल्म हक की 7 नवंबर को रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। मंगलवार को सुनवाई में वकील वारसी ने फिल्म के टीजर में दिखाए जा रहे डायलॉग पर आपत्ति जताई। कोर्ट में फिल्म के प्रोड्यूसर्स द्वारा कहा गया कि उनकी फिल्म शाहबानो केस की कोर्ट कार्रवाई और किताब भारत की बेटी पर आधारित है। साथ ही फिल्म के डिस्क्लेमर की जानकारी भी दी जिसमें पात्रों को काल्पनिक बताया है।