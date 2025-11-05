Patrika LogoSwitch to English

शाहबानो केस पर बनी फिल्म 'हक' को लेकर सुनवाई पूरी, आधे घंटे तक चली बहस

Shah Bano Case: मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार दिलाने वाले शाहबानो प्रकरण से जुड़ी फिल्म हक को लेकर मंगलवार को भी इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Avantika Pandey

Nov 05, 2025

Shah Bano Case

shah bano case movie (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Shah Bano Case: मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार दिलाने वाले शाहबानो प्रकरण से जुड़ी फिल्म हक को लेकर मंगलवार को भी इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस प्रणय वर्मा की कोर्ट में आधे घंटे तक बहस चली। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

रिलीज पर रोक लगाने की मांग

हाईकोर्ट में शाहबानो की बेटी सिद्दीका बेगम खान ने वकील तौसिफ वारसी के जरिए याचिका दायर की है। याचिका में यामी गौतम धर और इमरान हाशमी अभिनीत फिल्म हक की 7 नवंबर को रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। मंगलवार को सुनवाई में वकील वारसी ने फिल्म के टीजर में दिखाए जा रहे डायलॉग पर आपत्ति जताई। कोर्ट में फिल्म के प्रोड्यूसर्स द्वारा कहा गया कि उनकी फिल्म शाहबानो केस की कोर्ट कार्रवाई और किताब भारत की बेटी पर आधारित है। साथ ही फिल्म के डिस्क्लेमर की जानकारी भी दी जिसमें पात्रों को काल्पनिक बताया है।

निजता का उल्लंघन

सिद्दीका के वकील ने कहा कि जिस किताब की बात कही जा रही है, उसमें कहीं भी इस तरह के डॉयलॉग का इस्तेमाल नहीं है। ये उनकी मुव्वकील की मां की निजता का उल्लंघन है और उनकी छवि को भी खराब करने का प्रयास है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

विश्वविजेता टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ को सीएम मोहन यादव ने किया वीडियो कॉल, देखें Video
भोपाल
CM Mohan Yadav made video call to Kranti Gaud

Published on:

05 Nov 2025 09:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / शाहबानो केस पर बनी फिल्म ‘हक’ को लेकर सुनवाई पूरी, आधे घंटे तक चली बहस

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

कलेक्टर के पास पहुंचते ही फूट-फूट कर रो पड़े कुलपति, बोले- 'Please मदद करें', हैरान कर देगा मामला

MP News
इंदौर

एमपी में 'सड़क चौड़ीकरण' के लिए तोड़े गए 140 मकान, इन 23 मार्गों पर भी होगी 'तोड़फोड़'

इंदौर

राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया खुलासा, खून से सने हथियार को सोनम ने किया था साफ और फिर…

Sonam Raghuwanshi
इंदौर

'आप गलत सड़क पर हैं, यहां नो एंट्री…' अब आपको Google से मिलेगा अलर्ट

(सोर्स: सोशल मीडिया)
इंदौर

क्या है 'शाहबानो केस'…? बनी है फिल्म, शाहबानो की बेटियों को फिल्म से ऐतराज

Shah Bano case
इंदौर
