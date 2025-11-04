Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

विश्वविजेता टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ को सीएम मोहन यादव ने किया वीडियो कॉल, देखें Video

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को क्रांति गौड़ से वीडियो कॉल पर बातचीत की और उन्हें ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। देखें वीडियो...।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 04, 2025

CM Mohan Yadav made video call to Kranti Gaud

CM Mohan Yadav made video call to Kranti Gaud (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News: महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की गेंदबाज क्रांति गौड़ ने प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। द. अफ्रीका को हराने वाली भारतीय टीम में शामिल छतरपुर के घुवारा की क्रांति को राज्य सरकार एक करोड़ प्रोत्साहन राशि देगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को क्रांति गौड़ से वीडियो कॉल के माध्यम से सीधे बातचीत की और उन्हें इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी।

सीएम ने की क्रांति गौड़ से बात

एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए सीएम मोहन यादव ने लिखा कि, 'विश्व विजेता @BCCIWomen की खिलाड़ी और मध्यप्रदेश की गौरव क्रांति गौड़ को आज वीडियो कॉल करके ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व विजय की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। अपने लगन और परिश्रम से आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहिए। हमारी सरकार हर कदम पर अपने युवाओं और खिलाड़ियों के साथ है।'

देखें वीडियो

सीएम मोहन यादव ने वीडियो कॉल पर क्रांति गौड़ से बातचीत की। उन्होंने कहा कि, 'आपके परिश्रम और दृढ़ संकल्प ने न केवल मध्य प्रदेश का, बल्कि पूरे भारत का मान बढ़ाया है। विश्व विजेता @BCCIWomen की इस टीम में आपकी भूमिका अविस्मरणीय रही। अपने लगन और परिश्रम से आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहिए। हमारी सरकार हर कदम पर अपने युवाओं और खिलाड़ियों के साथ है।'

आसान नहीं थी क्रांति की राह…

छतरपुर जिले के छोटे कस्बे घुवारा की क्रांति गौड़ (22) का बचपन संघर्षों से भरा रहा। पिता मुन्ना सिंह गौड़ आरक्षक थे। विभागीय लापरवाही में नौकरी चली गई। क्रांति को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। मां नीलम सिंह ने बताया, पति की नौकरी जाने के बाद हम सबने मजदूरी की और परिवार को संभाला। भाई लोकपाल सिंह ने बताया, क्रांति उनसे 9 साल छोटी है। वह बचपन से तेज गेंद फेंकती थी। घर के सामने छोटे मैदान में ही वह दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करती थी। उसने 8वीं के बाद क्रिकेट के लिए ही पढ़ाई छोड़ दी।

ये भी पढ़ें

क्या है ‘शाहबानो केस’…? बनी है फिल्म, शाहबानो की बेटियों को फिल्म से ऐतराज
इंदौर
Shah Bano case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 02:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / विश्वविजेता टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ को सीएम मोहन यादव ने किया वीडियो कॉल, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

किसानों को ज्यादा बिजली दी तो कटेगा वेतन, एमपी में कंपनी के आदेश पर मचा हड़कंप

Upset over order to deduct salary for providing excess electricity to farmers in MP
भोपाल

एमपी में शासन-प्रशासन की ‘नाक’ के नीचे बड़ा भ्रष्टाचार, 2 अधिकारी निलंबित

bhopal
भोपाल

लाड़ली बहनों के खाते में आएंगे 30वीं किस्त के 1500, जानिए कब मिलेंगे पैसे

Ladli Behna Yojana 30th Installment Date
भोपाल

पिज्जा, बर्गर, पैक्ड फूड खाने वाले हो जाएं ALERT, खबर पढ़कर अभी छोड़ देंगे ये बुरी आदत

MP News
भोपाल

समाधान योजना: 90 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल सरचार्ज 100% माफ

(सोर्स: सोशल मीडिया)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.