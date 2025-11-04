विश्वविजेता टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ को सीएम मोहन यादव ने किया वीडियो कॉल, देखें Video

छतरपुर जिले के छोटे कस्बे घुवारा की क्रांति गौड़ (22) का बचपन संघर्षों से भरा रहा। पिता मुन्ना सिंह गौड़ आरक्षक थे। विभागीय लापरवाही में नौकरी चली गई। क्रांति को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। मां नीलम सिंह ने बताया, पति की नौकरी जाने के बाद हम सबने मजदूरी की और परिवार को संभाला। भाई लोकपाल सिंह ने बताया, क्रांति उनसे 9 साल छोटी है। वह बचपन से तेज गेंद फेंकती थी। घर के सामने छोटे मैदान में ही वह दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करती थी। उसने 8वीं के बाद क्रिकेट के लिए ही पढ़ाई छोड़ दी।