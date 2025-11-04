विश्वविजेता टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ को सीएम मोहन यादव ने किया वीडियो कॉल, देखें Video

CM Mohan Yadav made video call to Kranti Gaud (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
MP News: महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की गेंदबाज क्रांति गौड़ ने प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। द. अफ्रीका को हराने वाली भारतीय टीम में शामिल छतरपुर के घुवारा की क्रांति को राज्य सरकार एक करोड़ प्रोत्साहन राशि देगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को क्रांति गौड़ से वीडियो कॉल के माध्यम से सीधे बातचीत की और उन्हें इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी।
एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए सीएम मोहन यादव ने लिखा कि, 'विश्व विजेता @BCCIWomen की खिलाड़ी और मध्यप्रदेश की गौरव क्रांति गौड़ को आज वीडियो कॉल करके ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व विजय की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। अपने लगन और परिश्रम से आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहिए। हमारी सरकार हर कदम पर अपने युवाओं और खिलाड़ियों के साथ है।'
सीएम मोहन यादव ने वीडियो कॉल पर क्रांति गौड़ से बातचीत की। उन्होंने कहा कि, 'आपके परिश्रम और दृढ़ संकल्प ने न केवल मध्य प्रदेश का, बल्कि पूरे भारत का मान बढ़ाया है। विश्व विजेता @BCCIWomen की इस टीम में आपकी भूमिका अविस्मरणीय रही। अपने लगन और परिश्रम से आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहिए। हमारी सरकार हर कदम पर अपने युवाओं और खिलाड़ियों के साथ है।'
छतरपुर जिले के छोटे कस्बे घुवारा की क्रांति गौड़ (22) का बचपन संघर्षों से भरा रहा। पिता मुन्ना सिंह गौड़ आरक्षक थे। विभागीय लापरवाही में नौकरी चली गई। क्रांति को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। मां नीलम सिंह ने बताया, पति की नौकरी जाने के बाद हम सबने मजदूरी की और परिवार को संभाला। भाई लोकपाल सिंह ने बताया, क्रांति उनसे 9 साल छोटी है। वह बचपन से तेज गेंद फेंकती थी। घर के सामने छोटे मैदान में ही वह दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करती थी। उसने 8वीं के बाद क्रिकेट के लिए ही पढ़ाई छोड़ दी।
