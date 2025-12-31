फफक कर रो पड़ी बहन, बोली, प्रधानमंत्री जी, मेरा भाई कतर जेल में… उसे वापस ले आइए…

मीतू का कहना है कि बचपन से ही उनके भाई के मन में देश सेवा की भावना रही है। उन्होंने कतर की सरकार से भी मानवीय आधार पर अपील की है कि एक बहन को उसका भाई लौटा दें। मीतू कहती हैं, अगर मेरा भाई सुरक्षित लौट आया, तो मैं जीवनभर आभारी रहूंगी। भाई ने हमेशा देश को सर्वोपरि रखा, आज वही देश से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मीतू ने कहा कि मैं बस इतना चाहती हूं कि भाई जल्द लौट आएं, ताकि इस बार उनके हाथों पर राखी बांध सकूं। (MP News)