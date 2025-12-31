31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

दिसंबर में शीतलहर ने इन शहरों में तोड़ा 25 साल का रिकॉर्ड, अभी और पड़ेगी कड़ाके की ठंड

Cold Wave Broke 25 Year Record : इस साल नवंबर माह में इन दोनों शहरों में रिकॉर्ड शीतलहर चली है। 25 साल में ऐसा पहली बार है, जब भोपा और इंदौर में दिसंबर के महीने में 30 में से 29 दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे कम दर्ज हुआ।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 31, 2025

Cold Wave Broke 25 Year Record

इस बार भोपाल-इंदौर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड (Photo Source- Patrika)

Cold Wave Broke 25 Year Record : साल 2025 के लिए आज आखिरी रात है। चंद घंटों में वो भी विदा हो जाएगी। लेकिन, इस साल का नवंबर और दिसंबर मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर वासियों को लंबे समय तक याद रहेंगे। वजह है, इन दोनों महीनों में पढ़ी ठंड। मौसम विभाग के अनुसार, इस साल नवंबर माह में इन दोनों शहरों में रिकॉर्ड शीतलहर चली है। वहीं, 25 साल में ये पहली बार है, जब इन दोनों शहरों में दिसंबर के महीने में 30 में से 29 दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे कम दर्ज हुआ है। जबकि, ग्वालियर में 30 में से 27 दिन तापमान 10 डिग्री या उससे नीचे दर्ज हुआ है।

मौसम विभाग की मानें तो वो इसकी वजह राजस्थान में लगातार बने प्रति चक्रवात के साथ-साथ ला-निना इफेक्ट का होना बताया जा रहा है। फिलहाल, जानते हैं भोपाल और इंदौर में बीते 25 वर्षों के दौरान कितने दिन पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ।

भोपाल में 2000 से 2025 तक दिसंबर का न्यूनत तापमान 10 डिग्री से कम रहा

वर्ष---------------दिनों की संख्या

-2025---29
-2024---17
-2023---03
-2022---05
-2021---07
-2020---13
-2019---09
-2018---16
-2017---11
-2016---11
-2015---15
-2014---14
-2013---14
-2012---10
-2011---12
-2010---16
-2009---03
-2008---07
-2007---06
-2006---05
-2005---18
-2004---05
-2003---03
-2002---01
-2001---09
-2000---17

इंदौर में 2000 से 2025 तक दिसंबर का न्यूनत तापमान 10 डिग्री से कम रहा

वर्ष---------------दिनों की संख्या

-2025---29
-2024---07
-2023---00
-2022---04
-2021---06
-2020---09
-2019---05
-2018---14
-2017---05
-2016---05
-2015---15
-2014---17
-2013---12
-2012---07
-2011---05
-2010---17
-2009---00
-2008---03
-2007---09
-2006---13
-2005---26
-2004---14
-2003---09
-2002---04
-2001---07
-2000---10

(नोट: - 2025 में भोपाल, इंदौर के आंकड़े 30 तारीख तक के हैं। अन्य वर्षों के 31 दिन तक के हैं।)

तापमान में कमी के दो बड़े कारण

मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने मीडिया से चर्चा में बताया कि, इस साल नवंबर महीने से राजस्थान में एक प्रति चक्रवात बना है। इसकी वजह से उत्तर भारत की तरफ से आ रही बर्फीली हवाएं ग्वालियर तक पहुंचने के पहले ही मुड़कर प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं। इस वजह से प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की तुलना में अधिक ठंडे बने हैं।

अभी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी

इसके अलावा इस बार पश्चिमी विक्षोभ भी कम संख्या में उत्तर भारत पहुंचे। उनकी तीव्रता भी कम रही है। मौसम शुष्क बना रहने से आसमान बिलकुल साफ है। राजस्थान की तरफ से भी शुष्क एवं सर्द हवाएं लगातार चल रही हैं। इस वजह से राजगढ़, भोपाल एवं इंदौर में रात के तापमान में लगातार कमी बनी हुई है। साथ ही इस बार ला निना का असर भी प्रभावी है। इस तरह की स्थिति अभी बनी रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

ज्वेलरी शॉप पर GST का छापा, दस्तावेज और स्टॉक खंगाल रही टीम
छतरपुर
GST Raid

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 08:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / दिसंबर में शीतलहर ने इन शहरों में तोड़ा 25 साल का रिकॉर्ड, अभी और पड़ेगी कड़ाके की ठंड

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

SIR : नोटिस लेकर मतदाताओं के घर पहुंच रहे BLO, अब इन्हें देना होगा नागरिकता का प्रमाण

SIR
भोपाल

टीआई भागे, दरवाजा तोड़कर फांसी पर लटके युवक को उतारा और कुछ ही मिनटों में लौटा दी धड़कनें

सूझबूझ और अनुभव से युवक की सांसें लौटा लाए नागदा टीआई अमृतलाल गवरी
भोपाल

एमपी में बेईमान बिल्डरों पर बड़ी मार, अब अवैध कॉलोनी की जमीन भी जब्त कर लेगी सरकार

illegal colonies
भोपाल

कांप उठा इलाका! 1.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, जमी बर्फ की चादर

imd alert
भोपाल

एमपी में बनेंगे मल्टी स्टोरी इंडस्ट्री कॉम्पलेक्स, राज्य सरकार का बड़ा फैसला

Minister Chaitanya Kashyap announces the construction of a multi-story industrial complex in MP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.