दिसंबर में शीतलहर ने इन शहरों में तोड़ा 25 साल का रिकॉर्ड, अभी और पड़ेगी कड़ाके की ठंड

Cold Wave Broke 25 Year Record : साल 2025 के लिए आज आखिरी रात है। चंद घंटों में वो भी विदा हो जाएगी। लेकिन, इस साल का नवंबर और दिसंबर मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर वासियों को लंबे समय तक याद रहेंगे। वजह है, इन दोनों महीनों में पढ़ी ठंड। मौसम विभाग के अनुसार, इस साल नवंबर माह में इन दोनों शहरों में रिकॉर्ड शीतलहर चली है। वहीं, 25 साल में ये पहली बार है, जब इन दोनों शहरों में दिसंबर के महीने में 30 में से 29 दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे कम दर्ज हुआ है। जबकि, ग्वालियर में 30 में से 27 दिन तापमान 10 डिग्री या उससे नीचे दर्ज हुआ है।