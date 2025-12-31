ज्वेलरी शॉप पर GST का छापा, दस्तावेज और स्टॉक खंगाल रही टीम

स्टेट टैक्स ऑफिसर, एंटी एवीजन ब्यूरो सतना सोमेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम द्वारा प्रतिष्ठान के दस्तावेजों और स्टॉक का गहन परीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई जीएसटी अधिनियम की धारा 57(2) के तहत की गई है।