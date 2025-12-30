अवैध वसूली का Video Viral, SP ने ASI को किया निलंबित, जाने मामला

Illegal Extortion : थानों में आने वाले आम जनमानस को परेशान कर उनसे अवैध रूप से रुपए मांगने की शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं। ऐसा ही एक और मामला मध्य प्रदेश के कटनी में स्थित बहोरीबंद थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) संत लाल गोटिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो गंभीर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली से जुड़े आरोपों को स्वीकार करते हुए नजर आ रहा है।