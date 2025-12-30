अवैध वसूली का Video Viral, SP ने ASI को किया निलंबित, जाने मामला

बहोरीबंद थाने से अवैध वसूली का वीडियो वायरल (Photo Source- Patrika)
Illegal Extortion : थानों में आने वाले आम जनमानस को परेशान कर उनसे अवैध रूप से रुपए मांगने की शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं। ऐसा ही एक और मामला मध्य प्रदेश के कटनी में स्थित बहोरीबंद थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) संत लाल गोटिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो गंभीर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली से जुड़े आरोपों को स्वीकार करते हुए नजर आ रहा है।
जानकारी के अनुसार 29 दिसंबर को वायरल हुए इस वीडियो में एएसआई संतलाल गोटिया थाना बहोरीबंद में आने वाले फरियादियों को अनावश्यक रूप से बैठाकर रखने, विलंबकारी नीति अपनाने और कार्य के बदले पैसे लेने जैसे गंभीर कदाचरण करते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो के संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कठोर कदम उठाया।
जांच में ये स्पष्ट हुआ कि, एएसआई संत लाल गोटिया द्वारा जनता के साथ विलंबकारी नीति से कार्य करना, फरियादियों को अनावश्यक बैठाकर रखना और अवैध रूप से धन वसूली करना मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। उनका ये आचरण असंनिष्ठ, कदाचरणपूर्ण एवं आशोभनीय पाया गया।
इन गंभीर आरोपों और संदिग्ध आचरण को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा द्वारा एएसआई संतलाल गोटिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केंद्र कटनी में अटैच किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कहा कि, पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
