देश के सबसे ठंडे शहरों में एमपी के 5 शहर, भोपाल 6वां सबसे सर्द मैदानी शहर, कोहरे के चलते कई फ्लाइट्स-ट्रेनें कैंसिल

प्रदेश के 25 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। इनमें शहडोल जिले का कल्याणपुर सबसे सर्द रहा, यहां पारा 3.8 डिग्री दर्ज किया गया, राजगढ़ में 4 डिग्री, उमरिया-नौगांव में 5 डिग्री, पचमढ़ी में 5.2 डिग्री और बालाघाट का मालजखंड में 5.3 डिग्री, भोपाल में 5.6 डिग्री, मंडला में 5.8 डिग्री, खजुराहो और शिवपुरी में 6 डिग्री, इंदौर और रायसेन में 6.4 डिग्री, दमोह में 6.8 डिग्री, जबलपुर और छिंदवाड़ा में 8 डिग्री, टीकमगढ़ में 8.5 डिग्री, दतिया और गुना में 8.6 डिग्री, बैतूल में 8.7 डिग्री, ग्वालियर, खरगोन, बैतूल, रतलाम और रीवा में 9 डिग्री, सागर में 9.4 डिग्री, उज्जैन में 9.5 डिग्री, सागर में 9.4 डिग्री और सतना-सीधी में पारा 9.7 डिग्री दर्ज किया गया है।