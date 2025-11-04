क्या है ‘शाहबानो केस’…? बनी है फिल्म, शाहबानो की बेटियों को फिल्म से ऐतराज

फिल्म के निर्माताओं की ओर कहा गया कि फिल्म शाहबानो के जीवन पर नहीं, बल्कि फैसले और उपलब्ध साहित्य पर आधारित है। वारसी ने फिल्म के टीजर को अपमानजनक बताया। निर्माताओं के तर्क पर दलील दी कि भले ही फिल्म को फिक्शन और केवल फैसले पर आधारित बता रहे हैं, लेकिन इसमें शाहबानो की पहचान असली है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। इस दौरान कोर्ट ने मौखिक तौर पर याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि अगर उनकी मुवक्किल की मां ने संघर्ष किया है तो क्या यह उनके लिए सम्मान की बात नहीं होगी कि उनके संघर्ष को अपने अधिकारों के लिए की जाने वाली लड़ाई के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। इस पर वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता की मां के जीवन की घटनाओं का उपयोग करने की अनुमति तो निर्माताओं को लेनी चाहिए थी। कोर्ट ने पूछा कि क्या अनुमति लेनी जरूरी है। इस पर कोर्ट के पूर्व में दिए गए फैसले की प्रति कोर्ट में पेश की गई।