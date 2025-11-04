इंदौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी बस, 3 की मौत, 2-2 लाख मुआवजे का एलान

Indore Bheru Ghat Bus Accident
Indore Bus Accident:इंदौर-खंडवा हाईवे पर सोमवार रात करीब 9.45 बजे यात्रियों से भरी बस (एमपी-13 जेडई 4895) भेरूघाट के समीप 20 फीट गहरी खाई में उतर गई। इसमें तीन लोगों की मौत हो गई। दो के शव महू के मध्यभारत अस्पताल में रखे गए हैं। एक महिला की एमवाय हॉस्पिटल में मौत हुई है।
प्रत्यक्षदर्शी रवि निवासी सूरत ने बताया कि बस ओंकारेश्वर से इंदौर लौट रही थी। अचानक सामने से किसी वाहन के गुजरने पर ड्राइवर ने संतुलन खो दिया। बस खाई में जाते ही अफरा-तफरी मच गई। यात्री एक-दूसरे पर गिर पड़े। सामान भी फैल गया। कुछ पेड़ों से टकराने के बाद बस रुकी। कुछ यात्री कांच फोड़ बाहर निकल आए। सूचना मिलने पर आसपास के के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। इंदौर ग्रामीण एएसपी रूपेश द्विवेदी ने बताया कि हादसे में राहुल पिता अजय व पद्मा बाई की महू अस्पताल में मौत हो गई, वहीं आठ अन्य घायलों का एमवाय में उपचार जारी है।
चिंतेश (47) पिता मंगल निवासी न्यू गौरी नगर, सरला (45) पति चिंतेश निवासी न्यू गौरी नगर, प्रियांशु (17) पिता संजय निवासी सूरत (गुजरात), नवल किशोर (40) पिता शत्रुघ्न निवासी मेनपुरी उप्र, कबीर (13) पिता विजय निवासी पुणे (महाराष्ट्र), नेहा (25) पिता सर्वेश निवासी मेनपुरी, सरला (32) पति विजय निवासी पुणे, अजहर (35) पिता महमूद निवासी जूना रिसाला। घायलों से मिलने कलेक्टर शिवम वर्मा एमवाय अस्पताल पहुंचे और इलाज की व्यवस्थाएं देखी।
घायल यात्री सरला ने बताया कि वह पति चिंतेश, बहन पद्मा और अनिता के साथ सोमवार सुबह 7 बजे इंदौर से दर्शन करने ओंकारेश्वर गईं थीं। शाम 7 बजे इंदौर के लिए निकले। भेरूघाट के पहले बस ढाबे पर रुकी। यहां ड्राइवर ने नशा कर लिया। उसने स्पीड में बस चलाते हुए खाई में उतार दी। कुछ लोगों ने रस्सी से हमें खीचकर बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शी पूजा ने बताया कि बस में सभी लोग सीटों पर बैठे थे, तभी मोड़ पर बस असंतुलित हुई और खाई में जा गिरी।
बस हादसे में तीन लोगों की मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक है। मृतकों के निकटतम परिजन को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 2-2 लाख रुपए और घायलों का नि:शुल्क उपचार करने के निर्देश दिए हैं।
