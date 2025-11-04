इंदौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी बस, 3 की मौत, 2-2 लाख मुआवजे का एलान

प्रत्यक्षदर्शी रवि निवासी सूरत ने बताया कि बस ओंकारेश्वर से इंदौर लौट रही थी। अचानक सामने से किसी वाहन के गुजरने पर ड्राइवर ने संतुलन खो दिया। बस खाई में जाते ही अफरा-तफरी मच गई। यात्री एक-दूसरे पर गिर पड़े। सामान भी फैल गया। कुछ पेड़ों से टकराने के बाद बस रुकी। कुछ यात्री कांच फोड़ बाहर निकल आए। सूचना मिलने पर आसपास के के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। इंदौर ग्रामीण एएसपी रूपेश द्विवेदी ने बताया कि हादसे में राहुल पिता अजय व पद्मा बाई की महू अस्पताल में मौत हो गई, वहीं आठ अन्य घायलों का एमवाय में उपचार जारी है।