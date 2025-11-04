भोपाल में 16 CNG बसें हुईं शुरू, 15 हजार यात्रियों को होगा फायदा

पहले टीआर-4 रूट चिरायु से मंडीदीप तक चलता था, लेकिन ब्लू बसों और सिटी बसों के चालकों के बीच होने वाले लगातार झगड़ों के कारण अब इस मार्ग को छोटा करके एम्स तक सीमित कर दिया गया है। वर्तमान में शहर के विभिन्न मार्गों पर लगभग 43 बसें संचालित हो रही हैं। इन नई सेवाओं के शामिल होने से परिचालनरत बसों की कुल संख्या बढ़कर 60 हो गई है। बीसीएलएल के गठन के बाद शहर में 368 बसें संचालित हो रही थीं, जो लगभग तीन लाख यात्रियों को प्रतिदिन सेवा प्रदान कर रही थीं, लेकिन बाद में यह संख्या काफी कम हो गई थी।