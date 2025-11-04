भोपाल में 16 CNG बसें हुईं शुरू, 15 हजार यात्रियों को होगा फायदा

16 new cng buses start in bhopal भोपाल में 16 नई CNG बसें शुरू (फोटो सोर्स : पत्रिका)
Bhopal News: एक साल से अधिक के अंतराल के बाद भोपाल वासियों को अंतत: बेहतर सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी मिलनी शुरू हो गई है। सोमवार को भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (बीसीएलएल) ने टीआर-4 रूट पर 16 सीएनजी बसों का परिचालन शुरू कर दिया। यह बसें चिरायु हॉस्पिटल से एम्स तक के 22 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलेंगी। पहले दिन ही लगभग 2200 यात्रियों को इसका लाभ मिला। करीब 15 हजार यात्रियों को इसका लाभ होगा।
शुरुआत में सुबह के समय 16 बसें सेवा में लगाई गईं, लेकिन एक बस तकनीकी खराबी के कारण वापस लेनी पड़ी। सूत्रों ने बताया कि सेवा शुरू करने के लिए इस्तेमाल की जा रही बसें पुरानी हैं, जिन्हें यात्रियों की तत्काल मांग को पूरा करने के लिए शीघ्रता से परिचालन में लगाया गया है।
एम्स, बोर्ड ऑफिस, रेड कॉस अस्पताल, न्यू मार्केट, पॉलिटेक्निक चौराहा, सदर मंजिल, कलेक्ट्रेट, लालघाटी, बैरागढ़ और चिरायु।
शहर के सभी इलाकों की बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए नए मार्गों की योजना बनाई जा रही है। जल्द ही और बसें सड़कों पर उतरेंगी।- संस्कृति जैन, आयुक्त, निगम
पहले टीआर-4 रूट चिरायु से मंडीदीप तक चलता था, लेकिन ब्लू बसों और सिटी बसों के चालकों के बीच होने वाले लगातार झगड़ों के कारण अब इस मार्ग को छोटा करके एम्स तक सीमित कर दिया गया है। वर्तमान में शहर के विभिन्न मार्गों पर लगभग 43 बसें संचालित हो रही हैं। इन नई सेवाओं के शामिल होने से परिचालनरत बसों की कुल संख्या बढ़कर 60 हो गई है। बीसीएलएल के गठन के बाद शहर में 368 बसें संचालित हो रही थीं, जो लगभग तीन लाख यात्रियों को प्रतिदिन सेवा प्रदान कर रही थीं, लेकिन बाद में यह संख्या काफी कम हो गई थी।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग