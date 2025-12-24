24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के 1 हजार इंजीनियरों पर सरकार की सख्ती, कार्रवाई के लिए तलब की रिपोर्ट

MPPWD- पीडब्लूडी के इंजीनियरों को भारी पड़ सकता है औचक निरीक्षण सिस्टम का विरोध

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 24, 2025

MP government preparing profiles of 1000 PWD engineers

पीडब्लूडी के इंजीनियरों की तैयार की जा रही रिपोर्ट

MPPWD- मध्यप्रदेश में राज्य सरकार का जहां आधारभूत संरचनाओं के विकास पर फोकस है वहीं निर्माण कार्यों की क्वालिटी से भी जरा समझौता नहीं किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के लोक निर्माण विभाग यानि पीडब्लूडी ने अनेक कदम उठाए हैं। विभाग में एक सॉफ्टवेयर की सहायता से औचक निरीक्षण का सिस्टम लागू किया गया है। फील्ड में निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की गुणवत्ता खराब निकलने पर न केवल संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई की जा रही है बल्कि जिम्मेदार इंजीनियर पर भी गाज गिर रही है। विभागीय इंजीनियरों ने इस व्यवस्था का विरोध किया तो सरकार भी सख्त हो गई है। अब लोक निर्माण विभाग के करीब 1 हजार इंजीनियरों की कुंडली तैयार की जा रही है। गड़बड़ी के घेरे में आए इंजीनियरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

लोक निर्माण विभाग प्रदेश में मुख्य रूप से सड़क और सरकारी भवनों का निर्माण करता है। निर्माण कार्य में क्वालिटी बरकरार रहे, इसके लिए विभाग में औचक निरीक्षण का सिस्टम शुरू किया गया। इसमें एक सॉफ्टवेयर की सहायता से एक दिन पहले ही निर्धारित जगह चुनी जाती है। चीफ इंजीनियर वहां जाकर निरीक्षण करते हैं और उचित गुणवत्ता नहीं मिलने की स्थिति में ठेकेदार व इंजीनियर पर एक्शन लिया जाता है।

चीफ इंजीनियर मौके पर पहुंचे लेकिन इंजीनियर शामिल नहीं हुए

सोमवार को भी प्रदेश के बुरहानपुर, छतरपुर, मुरैना, रायसेन, सिवनी और शहडोल जिलों में निरीक्षण तय था। सॉफ्टवेयर से ही इन 7 जिलों को चुना गया था लेकिन इंजीनियरों ने इसका विरोध कर दिया। लोक निर्माण विभाग के अलावा एमपीआरडीसी, बिल्डिंग डेवलपमेंट कार्पोरेशन, लोक निर्माण भवन, एनएचएआई के इंजीनियरों ने भी सिस्टम का विरोध किया। चीफ इंजीनियर तो मौके पर पहुंचे लेकिन विभागीय इंजीनियर इसमें शामिल नहीं हुए।

सभी इंजीनियरों की कुंडली तैयार करने को कहा

औचक निरीक्षण सिस्टम का लोक निर्माण विभाग के करीब 1 हजार इंजीनियर विरोध कर रहे हैं। इस पर सरकार भी सख्त हो गई। बताया जा रहा है कि मामला सीएम तक पहुंचा जिसके बाद विभाग ने बड़ा कदम उठाया। पीडब्लूडी के तीनों इंजीनियर इन चीफ को सभी इंजीनियरों की कुंडली तैयार करने को कहा गया है। किस इंजीनियर ने कितना और क्या काम किया, कौन कितना और क्यों गैरहाजिर रहा, इन सबका फोटो और नाम सहित ब्यौरा जुटाया जा रहा है। इसके आधार पर इंजीनियरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

ये भी पढ़ें

एमपी के इस शहर का नजारा बदल देंगे 29 किमी लंबे घाट, जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा
भोपाल
Union Minister JP Nadda arrived to inspect the 29 km long ghats of Ujjain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Dec 2025 03:19 pm

Published on:

24 Dec 2025 03:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 1 हजार इंजीनियरों पर सरकार की सख्ती, कार्रवाई के लिए तलब की रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इस शहर में बन रहा सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, 5 करोड़ होंगे खर्च

Ayurvedic Hospital in MP
भोपाल

एम्स में इंजेक्शन लगाते ही 3 साल की बच्चे की मौत, मचा हड़कंप

AIIMS
भोपाल

कार बाजार से पुरानी कार खरीदने से पहले पढ़ लें ये जरूरी खबर, RTO का आदेश जारी

MP news purchasing car from car bazar be alert
भोपाल

पहाड़ों पर बर्फबारी से कड़ाके की ठंड के बीच और गिरेगा तापमान, एमपी में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट

Cold Wave And Dense Fog Alert
भोपाल

एमपी में SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 42 लाख नाम कटे, जानें किस जिले में कितने मतदाता हटाए गए

MP SIR Draft Voter List 2025
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.