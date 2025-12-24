एमपी के 1 हजार इंजीनियरों पर सरकार की सख्ती, कार्रवाई के लिए तलब की रिपोर्ट

MPPWD- मध्यप्रदेश में राज्य सरकार का जहां आधारभूत संरचनाओं के विकास पर फोकस है वहीं निर्माण कार्यों की क्वालिटी से भी जरा समझौता नहीं किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के लोक निर्माण विभाग यानि पीडब्लूडी ने अनेक कदम उठाए हैं। विभाग में एक सॉफ्टवेयर की सहायता से औचक निरीक्षण का सिस्टम लागू किया गया है। फील्ड में निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की गुणवत्ता खराब निकलने पर न केवल संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई की जा रही है बल्कि जिम्मेदार इंजीनियर पर भी गाज गिर रही है। विभागीय इंजीनियरों ने इस व्यवस्था का विरोध किया तो सरकार भी सख्त हो गई है। अब लोक निर्माण विभाग के करीब 1 हजार इंजीनियरों की कुंडली तैयार की जा रही है। गड़बड़ी के घेरे में आए इंजीनियरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।