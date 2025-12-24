एम्स में इंजेक्शन लगाते ही 3 साल की बच्चे की मौत, मचा हड़कंप

MP News: उपचार के दौरान इंजेक्शन देने से एम्स में एक बच्चे की मौत हो गई। तीन साल के बच्चे का नाम सार्थक यादव है। वह भोपाल का रहने बाला था और बल्ड कैंसर से पीड़ित था। परिजनों के विरोध करने और सोशल मीडिया में मौत की खबर आने के बाद मामला प्रकाश में आया है। परिजनों का आरोप है कि कथित तौर पर बच्चे की मौत गलत इंजेक्शन दिए जाने से हुई है। बच्चे को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया था।